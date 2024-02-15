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Модульбанк запустил образовательное приложение для владельцев кофеен на базе CafeStore

Модульбанк запустил CafeSkills — образовательное приложение владельцев кофеен на базе платформы CafeStore.

Новое приложение позволяет перевести в онлайн-формат часть программ учебного центра CafeStore. Теперь обучение в CafeStore доступно кофейным предпринимателям по всей стране.

Сейчас в CafeSkills доступны две полноценные образовательные онлайн-программы — для управляющего кофейней и для бариста. Также там регулярно появляются полезные статьи о кофе и кофейном бизнесе.

«Многие наши уже имеющиеся курсы мы выводим в онлайн формат — например, теперь модуль Barista Basic начинается с онлайн обучения, а потом переходит в практическую часть в одном из наших учебных центров. Мы планируем развивать CafeSkills как большую знаний, которыми мы хотим делиться с предпринимателями», — сказала Зоя Некрасова, директор по развитию платформы CafeStore в Модульбанке.

Сейчас приложение CafeSkills доступно только для клиентов CafeStore.

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