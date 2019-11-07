«МТС банк» и «Мое дело» запустили бесплатный сервис по подготовке документов для регистрации бизнеса

«МТС банк» совместно с сервисом «Мое дело» объявили о запуске новой услуги для малого бизнеса по бесплатной подготовке документов для регистрации ИП или ООО.

Любой предприниматель, желающий зарегистрировать бизнес в форме ИП или ООО, теперь может бесплатно за 15 минут при помощи нового сервиса подготовить пакет документов, необходимых для регистрации в ФНС России. Предпринимателю достаточно заполнить форму на официальном сайте банка, распечатать полученные документы, подать их в налоговую инспекцию и открыть расчетный счет в «МТС банке» с возможностью его бесплатного обслуживания в зависимости от выбранного тарифа.

«Новый сервис банка позволяет предпринимателям сэкономить время и средства. Обычно заполнение всей документации вручную занимает больше двух часов, а на заполнение нашей формы уйдет не более 15 минут. В дополнение наш сервис не допускает ошибок при подготовке документов. В случае ручного заполнения такое случается часто, и может привести к отказу в регистрации предприятия или ИП, что означает возможную потерю нескольких дней, чтобы дождаться ответа от налоговой, исправить документы и заново их предоставить для регистрации», – сказал руководитель блока малого бизнеса «МТС банка» Валерий Талалаев.

При правильно заполненных документах отсутствует необходимость обращаться в фирмы-регистраторы, стоимость услуг которых может достигать 5 тыс. руб. Помимо документов предприниматель получит инструкцию, следуя которой легко открыть ИП или ООО самостоятельно и даже без оплаты госпошлины, которая для ООО составляет 4 тыс. руб.

«В эпоху цифровой экономики, мы предлагаем клиентам наших партнеров современные сервисы, позволяющие упростить общение с контролирующими органами. Благодаря инструменту подготовки документов для государственной регистрации бизнеса от компании "Мое дело", 600 тыс. предпринимателей уже оперативно начали деятельность. Мы приветствуем клиентов "МТС банка", которые отныне могут также просто открыть бизнес и вести его вместе с сервисами «Мое дело» − сказал директор по развитию компании «Мое дело» Андрей Карчин.