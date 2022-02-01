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«Эвотор» поможет продавцам выйти на маркетплейсы

«Эвотор» (входит в экосистему «Сбера») разработал сервис GoMarket, который позволяет предпринимателям создать витрину на маркетплейсах, начать продавать онлайн и увеличить продажи. «Эвотор» автоматизирует работу с маркетплейсами. Через «единое окно» сервиса продавец может зарегистрироваться сразу на нескольких торговых площадках и выгрузить товары на маркетплейсы прямо из личного кабинета «Эвотор». GoMarket позволяет обновлять информацию об остатках товаров на складе, чтобы предложение на онлайн-витринах всегда было актуальным. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

GoMarket работает со всеми категориями товаров, онлайн-продажа которых разрешена по закону. Служба поддержки сервиса помогает продавцам на каждом этапе: рекомендует, с каким товаром стоит выходить на маркетплейс, помогает создать описания товаров, рассчитать затраты на логистику и т.д.

GoMarket уже работает со «Сбермегамаркетом» и Ozon. В 2022 г. «Эвотор» планирует подключить к сервису и другие площадки.

Через сервис GoMarket предприниматели могут выйти на Ozon и начать работу по всем схемам площадки, в том числе продавать услуги. Маркетплейс дает предпринимателям доступ к своей активной аудитории – это более 90 млн посетителей в месяц, и предоставляет продавцам логистическую инфраструктуру – 11 современных фулфилмент-центров и десятки сортировочных центров, курьерская служба и более 15 тыс. точек выдачи заказов. Вместе с рекламными и финансовыми инструментами маркетплейса – все это способствует быстрому росту бизнеса партнеров Ozon.

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«Сбермегамаркет» через сервис GoMarket сотрудничает с продавцами по схеме «Закажи и забери». Покупатель бронирует товар и забирает его самовывозом из конкретного магазина в тот же день. Схема подходит для предпринимателей, которые хотят привлечь больше клиентов в офлайн-магазин, осуществлять прямой контакт с покупателем, увеличить средний чек, в том числе за счет продаж сопутствующих товаров в торговой точке, а также существенно сэкономить на логистике. Кроме того, с помощью схемы «Закажи и забери» продавцы могут успешно реализовывать ассортимент, который нельзя продавать онлайн по закону.

«Выход на маркетплейсы — самый эффективный способ запустить онлайн-продажи для сотен тысяч наших клиентов, которые до сих пор работают только в офлайне. Наша задача — помочь предпринимателям быстро освоить новый канал продаж. С помощью GoMarket можно создать онлайн-витрины на разных торговых площадках буквально в несколько кликов. Старт на маркетплейсах позволит малому бизнесу привлечь новых покупателей, увеличить выручку и масштабировать бизнес», — отметил генеральный директор «Эвотора» Андрей Романенко.

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