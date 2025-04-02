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«Яндекс» запускает рободоставку еды в загородном отеле

Автономные роботы-доставщики «Яндекса» появились в загородном отеле Pine River. Они доставляют еду по территории комплекса — из ресторана в домики гостей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Отель Pine River расположен на севере Калужской области, на берегах Протвы. Рядом нет крупных населенных пунктов, поэтому на территории не работают привычные службы доставки. К услугам гостей — ресторан, который находится в основном здании отеля. Площадь всего комплекса — около 600 га, так что путь от домика до ресторана может занять 15–20 минут.

Роботы привозят заказанные в ресторане блюда прямо к домику — гостю остается лишь открыть дверь и забрать пакет из отсека. Доставщики работают в любую погоду, в том числе в дождь и снег. Оформить рободоставку могут и те, кто остановился в домиках на противоположном берегу Протвы. В этом случае робот-доставщик переберется через реку по мостику.

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Яндекс
«Яндекс» запускает рободоставку еды в загородном отеле

Услуга доставки была доступна гостям и ранее — заказы приносили курьеры или привозили на электрокарах. Отелю было сложно подыскивать курьеров, так как комплекс находится вдали от городов, а использование электрокаров было решено сократить из-за шума. Роботы «Яндекса» — более тихие и миниатюрные по сравнению с электрокарами — позволят Pine River повысить качество обслуживания гостей и сохранить тишину природы.

Чтобы роботы уверенно ориентировались на территории комплекса, команда «Яндекса» создала его высокоточные карты. Pine River находится в сосновом лесу — условия здесь сильно отличаются от городских. Роботов специально учили работать на пересеченной местности и передвигаться по гравийным дорожкам, деревянным настилам, песчаным участкам и лесным тропам.

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