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Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале 2020 года выросла на 35,2% до 4 миллиардов рублей

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«Мегафон» объявил финансовые итоги II квартала 2020 г. Компания справилась основными вызовами пандемии, пик которой пришелся на этот период. Несмотря на существенное влияние ситуации на основные показатели, компания увеличила чистую прибыль, сократила долговую нагрузку и сохранила абонентскую базу.

Основными факторами влияния на финансовые показатели во II квартале стали: оптимизация затрат на связь абонентами и корпоративными клиентами в период пандемии; снижение притока новых абонентов в связи с частичным закрытием розницы; выпадение доходов от роуминга; комплекс мер по поддержке абонентов в период пандемии через предоставление бесплатных услуг.

В результате сервисная выручка снизилась на 6,9% до 73,4 млрд руб.

«Мегафон» перенес реализацию неключевых проектов, не относящихся к работе сети, запланированных на II квартал. Это отразилось на показателе CAPEX – он сократился на 20,1% до 13,1 млрд руб.

При этом компания продолжала активно инвестировать в развитие сети, которая на протяжении всего II квартала испытывала повышенные нагрузки. Так, за отчетный период общее количество базовых станций выросло на 2,3% до 189 тыс. Только в стандарте LTE и LTE Advanced было введено в эксплуатацию более 4 тыс. базовых станций. Это позволило обеспечить высокое качество голосовой связи и мобильного интернета.

«Мегафон» снизил общий долг на 17,7 млрд руб. до 357,4 млрд руб., в том числе за счет досрочного погашения обязательств на сумму 16 млрд руб.

В первом полугодии также были рефинансированы рублевые кредиты объемом 122,2 млрд руб. с улучшением условий и продлением сроков погашения. Кроме того, подписано соглашение со Сбербанком об увеличении кредитного лимита в рамках возобновляемой кредитной линии с 80 до 160 млрд руб.

В результате повышения операционной эффективности и снижения затрат на финансирование в связи с планомерным сокращением долговой нагрузки чистая прибыль выросла на 35,2% до 4 млрд руб.

База абонентов «Мегафона» в России во II квартале осталась на уровне прошлого года — 75,4 млн. Число пользователей передачи данных в России выросло на 4,2% до 34,9 млн человек.

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