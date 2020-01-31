МКБ укрепил систему информационной безопасности

В минувшем году Московский кредитный банк (МКБ) продолжил внедрение комплекса мер по повышению защищенности своей ИТ-инфраструктуры. В течение года были реализованы такие проекты как полная модернизация систем защиты сетевого периметра банка для противодействия целевым атакам на банк, внедрение полноценной системы обнаружения утечек, завершение внедрения антифрод-системы для противодействия хищениям у клиентов – юридических лиц. В частности, внедрение решения для противодействия целенаправленным атакам позволило предотвратить более 650 подобных атак.

Кроме того, запущены такие важные с точки зрения информационной безопасности проекты как защита банкоматов и терминалов от вредоносного кода, обеспечения защиты сервисов банка в интернете от атак на уровне веб-приложений, внедрение mobile device management системы для обеспечения комфортного и защищенного использования внутренних сервисов (в первую очередь корпоративной почты и внутренних веб-порталов) работниками банка.

Большая работа проведена и среди сотрудников банка: разработана и внедрена система обучения персонала, имитирующая рассылки хакерами вредоносных вложений и фишинговых ссылок и автоматически назначающая тестирование в случае открытия работником вложений или ввода пароля от своей учетной записи на сайтах, которые доступны по присылаемым ссылкам. Кроме того, внедрена система идентификации и противодействия утечкам информации.

Благодаря совместным усилиям департамента информационной безопасности и дирекции информационных технологий банк успешно прошел аудиты на соответствие PCI DSS и SWIFT CSP.

«МКБ уделяет значительное внимание вопросам информационной безопасности и обеспечения устойчивости к киберугрозам. Предпринятые нами меры позволяют достичь главного для нас – обеспечения сохранности средств банка и его клиентов в условиях растущего уровня киберугроз», – сказал директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.