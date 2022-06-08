Фонд «Сколково» и «РТК-солар» запускают «Хаб кибербезопасности»

Совместный проект направлен на поддержку технологий защиты от киберугроз. Это первый шаг в реализации инвестиционной программы «РТК-солар», совокупный фонд которой составит 22 млрд руб. с горизонтом до 2025 г. Средства будут направлены на развитие технологий кибербезопасности – инвестиции в стартапы, зрелые компании, а также собственные разработки компании. Об этом CNews сообщили представители Фонда «Сколково».

По оценке Фонда «Сколково» в России насчитывается около 250 технологических компаний в сфере кибербезопасности различной степени зрелости, что характеризует современный рынок технологических компаний как узкий. Барьеры развития встречаются на каждой стадии жизни технологических стартапов – от возникновения до развития и масштабирования. Как следствие, количество игроков и интенсивность появления новых команд сегодня невысоки, что препятствует ускорению темпов технологического развития.

Компания «РТК-солар» создает экосистему отечественных технологий в области кибербезопасности. Для усиления стека разрабатываемых технологий и действующих сервисов компания запускает крупнейшую в отрасли инвестиционную программу, она распространяется на все регионы России. Объектами стратегических инвестиций станут инновационные технологии кибербезопасности.

Игорь Ляпунов, генеральный директор «РТК-солар»: «История нашей компании начиналась с небольшой команды единомышленников. В рекордные сроки мы прошли путь от маленького стартапа до компании с многомиллиардной капитализацией. Благодаря этому опыту мы, как никто иной, понимаем, с какими вызовами сталкивается молодая команда новаторов, как сложно преодолеть барьеры роста на каждом из этапов жизненного цикла компании. Сейчас мы лидер рынка кибербезопасности, и видим, какое колоссальное влияние на отрасль и экономику страны оказывают перспективные технологические стартапы, их смелые идеи и разработки. Помощь этим компаниям – направление, выбранное стратегическим в “РТК-солар” вплоть до 2025 г.».

В рамках первого этапа реализации инвестиционной стратегии «РТК-солар» заключила меморандум о сотрудничестве с Фондом «Сколково». Цель соглашения – реализация совместных инициатив в области кибербезопасности. Для этого «РТК-солар» и Фонд «Сколково» запускают «Хаб кибербезопасности».

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «Сейчас перед Фондом “Сколково” стоит задача ускорить процесс взращивания новых технологий для импортозамещения в критически важных и чувствительных отраслях. Кибербезопасность государственных предприятий и бизнеса является одним из ключевых условий штатного функционирования и наращивания оборотов. Подписание меморандума с “РТК-солар” и запуск совместного “Хаба кибербезопасности” позволит создать механизмы для развития перспективных технологий в сфере кибербезопасности. По итогам проекта будут выявлены барьеры возникновения и успешного развития стартапов, партнеры проекта совместно будут разрабатывать и реализовывать инициативы по их устранению».

Летом 2022 г. на базе «Хаба» стартует программа скаутинга проектов в сфере кибербезопасности, по результатам будет обработано более 200 заявок от команд. Наиболее перспективным командам будет предоставлена возможность пройти акселерационную программу «Сколково» и протестировать свои решения на Национальном киберполигоне в масштабе отраслевых и межотраслевых киберучений. Участники из числа крупнейших государственных и коммерческих организаций страны смогут познакомиться с технологическими решениями стартапов.

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«РТК-солар» будет оказывать стартапам поддержку в качестве ментора, обеспечивать доступ к технической и бизнес-экспертизе, рыночной аналитике, каналам и платформенным технологиям доставки решений Solar MSS. Самые зрелые стартапы смогут провести коммерческие пилоты и проверить рыночные гипотезы в целевых клиентах.

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Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио, «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 ч. стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.

«РТК-солар» – национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности. Под защитой – 50+ компаний из топ-100 российского бизнеса. Ключевые направления – аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, интеграционные ИБ-проекты.