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ВТБ и «Сколково» стали технологическими партнерами

Бизнес ИТ в банках

Банк ВТБ и фонд «Сколково» подписали соглашение о партнерстве в области информационных технологий.

Первым шагом в рамках развития партнерства станет создание собственного исследовательского центра ВТБ на базе инновационного центра «Сколково». Это позволит ВТБ ускорить достижение стратегических целей в области ИТ за счет доступа к инновационной инфраструктуре и усиления компетенций.

Создание центра и интеграция банка в экосистему «Сколково» позволят вывести работу на новый уровень и получить быструю экономическую отдачу в таких приоритетных для банка направлениях как большие данные и алгоритмы их обработки, технологии цифровой безопасности, новые инструменты повышения эффективности производственных и бизнес-систем.

«Приобретение ВТБ статуса ключевого партнера фонда, доступ к экосистеме "Сколково", а также накопленные его командой опыт и экспертиза в разработке и коммерциализации технологий помогут нам совершить качественный скачок», – сказал старший вице-президент, руководитель департамента организации и управления ИТ банка ВТБ Сергей Безбогов.

«Мы рады объявить о присвоении банку ВТБ официального статуса ключевого партнера фонда "Сколково". В рамках соглашения о сотрудничестве разработан трехлетний план мероприятий, направленный на привлечение и развитие самых перспективных технологических проектов в сфере цифровой безопасности, нейротехнологий и искусственного интеллекта, технологий AR/VR, финтеха и распределенных реестров. Инвестиции в инновации – это инвестиции в будущее», – сказал Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера фонда «Сколково».

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