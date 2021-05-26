Visionlabs представила новую линейку технологий компьютерного зрения

Visionlabs, резидент фонда «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), запустила новую линейку human-centric technology – человекоориентированных цифровых технологий на базе компьютерного зрения.

Разработка, основанная на аналитике по силуэтам, жестам, позам, направлению взгляда вне рамок биометрических систем, позволяет повысить эффективность бизнес-процессов и качество клиентского обслуживания без сбора персональных данных.

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Резидент фонда “Сколково” компания Visionlabs не раз доказывала свой статус одного из мировых лидеров в области создания систем на базе компьютерного зрения. Применение новых технологий поможет развитию искусственного интеллекта в России и расширит сферы его применения. Human-centric технологии востребованы практически во всех сферах экономики – от банков и ритейла до промышленных предприятий и “умного” города».

В ритейле с помощью human-centric technology можно отслеживать направление взгляда, чтобы выявить интерес покупателей к той или иной категории товаров. В градостроительстве для оптимизации городского пространства: система отслеживает передвижение потока людей, на основании этих данных прокладываются тротуары, организуются переходы, выбирается расположение остановок и количество автобусов на маршруте. Экстренным службам технология окажет неоценимую помощь в поиске пропавших людей.

Кроме того, она может применяться в промышленных, транспортных, финансовых компаниях, а также в сфере развлечений. Часть инструментов human-centric technology компания уже использовала для распознавания средств индивидуальной защиты в период масочного режима.

Дмитрий Марков, генеральный директор Visionlabs, сказал: «Применение компьютерного зрения уже давно вышло за пределы только распознавания лиц. И мы полностью поддерживаем этот тренд рынка, поэтому с инвестированием в human-centric технологии начали новый этап развития компании. Благодаря команде сильнейших молодых и талантливых исследователей в области машинного обучения, Visionlabs помогает эффективно внедрять последние инновации в реальные бизнес-кейсы».