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Tele2 запустила международный 5G-роуминг в Швейцарии

Телеком Мобильная связь
, Текст: Эльяс Касми

Оператор мобильной связи Tele2 запустил международный 5G-роуминг в сети Sunrise в Швейцарии. Партнер Tele2 уже развернул коммерческие сети 5G в 554 населенных пунктах страны, сделав технологию доступной обычным пользователям. Теперь абоненты Tele2, чьи устройства поддерживают новейшую технологию, будут регистрироваться в сети автоматически.

Международный 5G-роуминг стал доступен клиентам Tele2 в Швейцарии, авиасообщение с которой возобновилось 15 августа 2020 г. Новую технологию могут самостоятельно опробовать владельцы новейших устройств Samsung на полноценной сети пятого поколения. Коммерческие услуги 5G Sunrise в июне 2020 г. заработали в 554 городах Швейцарии. Для эксплуатации технологии оператор использует частоты 700 МГц, 1400 МГц и диапазон 3,4-3,8 ГГц, который является оптимальным для развертывания сетей пятого поколения. Чтобы подключиться к услугам 5G Sunrise, абонентам не нужно менять настройки смартфона – регистрация в сети автоматическая.

Технология 5G в международном роуминге Tele2 доступна на следующих устройствах: Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra5G, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note20 5G, Samsung Galaxy S20+ 5G.

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