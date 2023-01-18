«Асап разработка» и «Ланит» стали партнерами

«Асап разработка» расширяет портфель цифровых продуктов и становится поставщиком СЭД для своих заказчиков. Она заключила партнерское соглашение с «Ланит» о распространении и интеграции решений на платформе Lanit Document Management (LDM).

Внедрение систем электронного документооборота – одна из приоритетных задач для производственных предприятий, поскольку это значительно повышает экономическую эффективность организации, облегчает работу исполнителей и ускоряет бизнес.

«Платформа компании «Ланит» разработана на основе широкой технологической экспертизы и лучших практик вендора в области систем электронного документооборота. Мы видим большие перспективы в продаже решений на базе платформы LDM, – сказал Сергей Майоркин, директор по продажам компания «Асап разработка». – Команда «Асап разработки» обладает богатым опытом внедрения бизнес-решений для производственных предприятий. Мы имеем необходимые компетенции для внедрения проектов на базе решений LDM, но, как и все участники ИТ-отрасли, продолжаем учиться и совершенствоваться вместе с нашими клиентами».

«Партнерство с таким опытным экспертом во внедрении ИТ-решений для промышленных предприятий как «Асап разработка» – важный шаг на пути расширения экосистемы платформы LDM. Большой опыт и экспертиза компании позволят усилить присутствие и выйти на новые рынки, а также создать стабильный канал для реализации масштабных проектов в производственной сфере», – сказала менеджер по развитию партнерской сети «Ланит» Ксения Титаренко.

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Команда «Асап разработки» совместно с «Ланит» планирует работу на платформе LDM по следующим направлениям: консалтинг и аудит бизнес-процессов и систем, внедрение и развертывание ПО на сервере заказчика, интеграция решений в имеющиеся системы, персонализация интерфейсов. В перспективе партнеры дистрибьютора будут самостоятельно закрывать весь цикл работ с клиентом, включая демонстрацию решений LDM, внедрение, техническое консультирование и поддержку.