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Платформа LanDocs от «Ланит» возглавила рейтинг СЭД 2022 по версии Market.CNews

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг систем электронного документооборота (СЭД), представленных на российском рынке в 2022 г. Лидером рейтинга стала ЕСМ-платформа LanDocs от компании «Ланит», набравшая 502 балла.

Аналитики маркетплейса оценивали решения СЭД по собственной методике, включающей такие критерии, как функциональные возможности, поддерживаемые операционные системы, наличие сертификатов безопасности, вхождение в реестр отечественного ПО, длительность тестового периода и его ограничения, цена решения и другие. По каждому из критериев рассматриваемым системам выставлялись баллы.

Директор Market.CNews Юрий Хомутский отметил, что все поставщики оцениваемых СЭД обеспечили базовый функционал документооборота, но наивысшие оценки получили те решения, в которых были реализованы дополнительные параметры: наличие low-code инструментов и сертификатов безопасности, внедрение искусственного интеллекта.

Аналитики Market.CNews отметили широкий функционал платформы LanDocs, максимальную кроссплатформенность решения и достаточно низкие цены по сравнению с аналогичными продуктами, представленными на рынке. Тестовый период коробочной версии продукта занимает 90 дней. Однако более гибкие решения могут потребовать дополнительного времени для настройки под запрос заказчика.

С полным рейтингом СЭД 2022 от Market.CNews можно ознакомиться по ссылке.

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«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

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