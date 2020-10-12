Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Ланит» выпустил новую версию платформы для управления корпоративным контентом Landocs

Интеграция Бизнес-приложения Документооборот

«Ланит» выпустил новую версию платформы Landocs 3.7.1 для управления корпоративным контентом. Основные новшества версии — совершенствование UI/UX, оптимизация быстродействия, новые компоненты, новые функциональные возможности и интегрированные решения.

Landocs — это российская модульная платформа класса ECM (Enterprise Content Management, управление корпоративным контентом), которая решает весь комплекс задач управления электронными документами организации: от потокового ввода бумажных документов и управления организационно-распорядительными документами, финансовыми, клиентскими, техническими до создания специализированных решений для различных типов документов и бизнес-процессов. Также платформа обеспечивает организацию долговременного хранения электронных документов.

Среди крупных пользователей Landocs — Федеральное казначейство, «Русгидро», МОЭК, Банк России, дочерние общества «Газпром», НПО «Энергомаш» и многие другие ведущие российские и зарубежные организации из различных отраслей экономики.

Директор департамента систем управления документами «Ланит» Александр Родионов, сказал: «Сейчас мы видим в корпоративном сегменте накопленную усталость от неоптимальных решений в части UI/UX и быстродействия, так как это оказывает сильное влияние на скорость и эффективность работы сотрудников. Новая версия Landocs позволяет радикально ускорить работу пользователя в системе с одной стороны за счет веб-клиента, реализованного на основе лучших практик в области построения пользовательского интерфейса (UI) и клиентского опыта (UX), с другой стороны — за счет доработок самой платформы в части производительности».

В Landocs 3.7.1 оптимизирована скорость работы до 50% клиентских операций — вход в клиент, открытие формы сообщений, отправка сообщений и оптимизация нагрузки на сервере СУБД. В платформе появилась новая версия веб-клиента — виджеты главной страницы с широкими возможностями мониторинга задач и действий в системе с индивидуальной настройкой под пользователя, интерактивный помощник для обучения новых пользователей и подсказок по бизнес-процессам. Появились дополнительные возможности по автоматизации юридически значимого электронного документооборота (ЮЗ ЭДО) внутри организации. «Ланит» реализовал полный набор инструментов для организации работы проектных команд с использованием кастомизируемой и гибкой функциональности задач, чатов, маршрутизации, средств одновременной работы с файлами и возможности встраивания видеоконференций.

В последней версии платформы расширены возможности управления хранилищами контента и реализована гибкая настройка правил хранения различного контента. Доступна реализация новых сценариев и оптимизация использования инфраструктуры: хранение контента в разных хранилищах (например, коммерческая тайна и персональные данные могут храниться на шифрованных дисках), перемещение между хранилищами (например, по времени создания или частоте использования файлы могут переноситься на более медленные диски), появляется возможность совместно использовать различные типы хранилищ, включая облачные хранилища. В Landocs появилось больше вариантов для работы нескольких организаций на одном наборе серверных компонент и единой базе данных (разграничение контуров организаций).

Доработан центр управления, и теперь в едином приложении не только объединяются все утилиты для администрирования системы, а еще и предоставлены широкие возможности по быстрому созданию справочников.

Также в Landocs 3.7.1 появились многоязычность с возможностью оперативного переключения между языками, встраивание импортозамещенного офисного ПО и другие новые функциональные возможности, повышающие удобство работы пользователя.

Другие материалы рубрики

Основатель Abbyy научил ИИ искать неформальных лидеров в коллективе

Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил

Россияне, сделавшие из чат-бота аналитическую платформу, привлекли миллионы долларов от инвестора Linkedin и Redis

«Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP

Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены

CRM-системы: история развития ПО, которым сегодня пользуются миллиарды

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

Как сохранить слух в мегаполисе и не потерять его навсегда

Техноблог

Как сделать резервную копию ПК на Windows

Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра