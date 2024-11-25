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«Контур»: более 50% счетов-фактур отправляется в электронном виде

О развитии ЭДО рассказал Иван Вятчинов, менеджер проектов «Контур.Диадока». На текущий момент главным драйвером развития ЭДО в стране считается B2B-сегмент.

По планам государства, к 2027 г. доля документов с утвержденными форматами должна быть не менее 70%, а доля хозяйствующих субъектов в ЭДО — 75%. Также к этому времени ожидается, что количество электронных счетов-фактур увеличится до 70%. По итогам III квартала 2024 г. 52% счетов-фактур выставляется в электронном виде. Об этом CNews сообщили представитли «Контура».

Иван Вятчинов, менеджер проектов «Контур.Диадока»: «Государство заинтересовано в том, чтобы перевести в электронный вид 100% документов. Чтобы это случилось, необходимо создавать комфортные условия для бизнеса и улучшать сервисы ЭДО. Мы видим, что в отдельных случаях уже действуют императивы об обязательности применения ЭДО при сделках с маркированными и прослеживаемыми товарами. Однако без удобных развитых сервисов ЭДО мы не сможем перевести в электронный вид 100% документов».

Чаще всего ЭДО используют крупные организации: чем ниже годовая выручка, тем меньше вероятность, что организация работает с электронным документооборотом. В первую очередь, это связано с организационными и финансовыми затратами. ФНС и операторы ЭДО стремятся облегчить процесс подключения к ЭДО для малого бизнеса.

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Цифровизация

Эксперт поделился статистикой, какие регионы России, по данным «Контура», наиболее активно используют электронный документооборот, а также показал данные по динамике подключения новых участников ЭДО. В лидерах организации и ИП из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской области. Меньше всего используют ЭДО при сделках в Чеченской республике, Ингушетии, Калмыкии, Ямало-Ненецком округе, Крыму, ЛНР и ДНР.

В 2024 г. количество уникальных активных участников электронного документооборота превысило 1 млн, а всего в «Диадоке» в 2024 г. уже отправлено более 900 млн документов. Из них более 50% — это универсальные передаточные документы и счета фактуры.

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