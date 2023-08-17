Веб-студия из Екатеринбурга перевела на ЭДО 90% контрагентов

Веб-студия Kondrashov.Online перешла на электронный документооборот (ЭДО) с сервисом «Контур.диадок». За время использования ЭДО удалось сэкономить 80 тыс. руб.й и привлечь к обмену больше половины контрагентов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Kondrashov.Online занимается SEO-продвижением и разработкой сайтов. Компания работает с 200 клиентами, в числе которых не только российские, но и иностранные проекты. Для сокращения издержек и экономии времени на подготовку, печать и доставку документов веб-студия приняла решение перейти на ЭДО. Компания уже работала в сервисе для предпринимателей «Контур.эльба», поэтому в качестве сервиса ЭДО выбрала другой продукт «Контура» — «Диадок».

Чтобы эффективно использовать ЭДО, веб-студия спланировала и организовала мероприятия по привлечению контрагентов к обмену электронными документами. В компании введен регламент для сотрудников: после заключения договора с клиентом, проверить, работает ли он в сервисе ЭДО.

Для тех, с кем Kondrashov.Online еще работает на бумаге, реализовали дополнительную активность. На обратной стороне печатных документов размещают приглашение к обмену через ЭДО, преимущества электронных документов и QR-код для перехода в «Контур.диадок». Также раз в квартал с контрагентами проводятся встречи с обсуждением перехода на ЭДО.

Полина Гильфанова, ведущий специалист по работе с клиентами сервиса «Контур.диадок»: «Kondrashov.Online не только эффективно использует электронные документы для решения задач внутри компании, в частности экономит время и бюджет, но и продвигает идею ЭДО среди своих контрагентов. Такой подход помогает расширять применение онлайн-технологий. Чем больше компаний переходит на ЭДО, тем меньше бумажных документов приходится обрабатывать бизнесу».

Благодаря своей проактивности, веб-студия обменивается документами в электронном виде с 90% контрагентов. Это позволяет экономить 10 рабочих дней бухгалтера, которому теперь приходится тратить гораздо меньше времени на работу с бумагой. За все время использования ЭДО в Kondrashov.Online смогли сэкономить 80 тыс. руб.

Владимир Кондрашов, владелец студии Kondrashov.Online: «Электронный документооборот значительно сокращает как денежные, так и временные затраты в нашей компании. Все документы хранятся онлайн: они доступны с любого устройства и их невозможно потерять. Сотрудникам больше не нужно отправлять оригиналы документов почтой: упаковывать в конверты, идти в отделение, стоять в очередях. Мы планируем продолжать использовать «Контур.диадок» и советовать переходить на ЭДО нашим контрагентам».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.