«Сберкорус» подключил 680 водителей городского транспорта Москвы к сервису электронных путевых листов

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы расширила внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) на 680 водителей наземного городского транспорта столицы.

В начале мая 2023 г. «Сберкорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для 150 водителей наземного городского транспорта. В тестовый период сервис показал хорошие результаты, благодаря чему было принято решение о его масштабировании — полный переход автопарка осуществлен за месяц. Об этом CNews сообщили представители «Сберкорус».

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Мосгортранс перевел на новый формат один из автобусных парков, площадку «Очаково», первым в России. При выходе на маршрут водители в специальном приложении получают QR-код со всеми данными путевого листа.

«Чтобы уйти от работы с бумажными документами, мы начали тестировать электронные путевые листы для водителей городского транспорта. Сегодня Мосгортранс испытывает три ИТ-решения от российских компаний. Один из парков на западе Москвы уже полностью перевели на новую технологию. Ежедневно там формируют более 400 электронных путевых листов. После успешного тестирования Мосгортранс полностью перейдет на современный цифровой формат. Мы внедряем только самые современные технологии для городского транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

В системе ежедневно оформляется более 400 ЭПЛ на более чем 260 транспортных средств. По итогам испытаний более 14 тысяч сотрудников перейдут на получение путевых листов в мобильном приложении Мосгортранса.

Электронные путевые листы повысят эффективность работы автобусов и электробусов, тем самым сделав городской транспорт еще комфортнее для пассажиров. Экономия времени на оформление путевого листа суммарно составит 2,5 дня в год или 16 минут за смену, благодаря чему водители смогут быстрее выходить на маршруты, а москвичи — быстрее добираться до нужных им мест. Отказ от бумаги поможет сохранить Мосгортрансу более 6 млн руб., а оптимизация процессов — еще около 30 млн руб.

Путевой лист содержит все обязательные пункты бумажного аналога: срок документа, данные об оформившем его лице, информацию о транспортном средстве и о водителе, виде перевозки и техническом состоянии автобуса. Также в нем могут быть указаны дополнительные сведения на усмотрение компании.

Ежедневно в автопарках Мосгортранса формируется около 7500 бумажных путевых листов. На данный момент к сервису «Сберкоруса» подключено порядка 680 водителей юго-западного филиала — то есть все колонны парка.

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Водители московских автобусов и электробусов могут получать путевые листы в специальном приложении, документы будут загружаться в единую электронную систему с доступом Минтранс, Ространснадзор, МВД, ФНС, Минздрав, Минфин и другие ведомства.

Ранее в 2022 г. «Сберкорус» стал официальным оператором государственной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

«Электронные путевые листы помогают повысить безопасность предприятий за счет исключения человеческого фактора и улучшить условия труда . Качественная аналитика, которая становится возможной при структуризации данных, и упрощение проверок со стороны государственных органов, обеспечивают необходимую бизнесу оперативность в принятии решений. Развивая сервисы, облегчающие оцифровку логистических процессов, мы стремимся поддержать цифровизацию данного направления, так как верим, что в будущем электронные транспортные документы будут одной из ключевых технологий», — сказал и. о. генерального директора «Сберкорус» Виталий Тарасов.

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«Сбер» и «Сберкорус» совместно разработали логистическую платформу «Транспортный ЭДО», с помощью которой можно обмениваться не только ЭПЛ, но и электронными транспортными накладными и другими логистическими документами в 2021 г. Чтобы начать пользоваться «Транспортным ЭДО», нужно оставить заявку на сайте «Сберкорус».