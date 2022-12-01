«Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров

В «Яндекс Go» появился тариф «Специальный» — заказ такси для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах. Новая услуга — это совместный проект «Яндекс такси» и Департамента транспорта Москвы, обе стороны договорились о развитии этого направления еще год назад.

В рамках тарифа можно вызвать микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником, и машина приедет в пределах 30 минут. Новая услуга поможет добираться до мест назначения: например, для поездок по Москве или в столичные аэропорты и, наоборот, из них в город.

Тариф «Специальный» особенно пригодится тем, кто передвигается в тяжелых электрических креслах, которые для перевозки нужно закреплять в салоне машины. Тем, кто пользуется складными креслами, микроавтобусы тоже будут удобнее, чем легковые автомобили: не придется пересаживаться в машину из кресла, собирать его, а затем разбирать после поездки.

Для поездок по новому тарифу водители должны обладать особыми навыками. Все водители прошли тренинги по реагированию на нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в поездках, а также научились обращаться с инвалидными креслами, управлять подъемником в машине и правильно парковаться. Разработкой образовательной программы для водителей, которые управляют микроавтобусами, «Яндекс такси» занималось совместно с благотворительным фондом «Дом с маяком» и некоммерческой организацией «Пространство равных возможностей».

Кроме того, сервис «Яндекс такси» принял решение не брать комиссию с заказов по тарифу «Специальный», чтобы таксопарк и водители получали всю сумму, которая указана в приложении у пассажиров. Микроавтобусам, приезжающим на заказы, доступны выделенные полосы, поэтому поездка обычно занимает не больше времени, чем на легковом такси.

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Поездки по тарифу «Специальный» можно оплатить наличными или онлайн. Чтобы выбрать новый тариф, нужно в приложении Go открыть раздел «Другие» — для этого достаточно пролистать список тарифов до конца вправо.

«Яндекс такси» работает над тем, чтобы все пассажиры имели равный доступ к возможностям сервиса. Например, в 2021 г. «Такси» адаптировало процесс заказа в приложении Go так, чтобы вызывать машины было удобно и незрячим пассажирам. В 2022 г. в приложении Go появилась возможность заранее предупредить водителя о том, что поедет пассажир с собакой-поводырем или понадобится свободный багажник для сложенного инвалидного кресла.