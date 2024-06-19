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Проект ВТБ и НОТА стал лучшим в области импортозамещения

Совместный проект ВТБ и компании-разработчика отечественного ПО НОТА (Холдинг Т1) стал лауреатом ежегодной премии CNews «Импортозамещение года». В рамках проекта НОТА внедрила в ВТБ Платформу Сфера. Технологическое решение позволило банку отказаться от зарубежного софта для производства ПО.

Сфера является полностью российским продуктом и состоит из ряда модулей, каждый из которых отвечает за выполнение конкретных задач: управление разработкой и тестированием, эксплуатация программного обеспечения, инженерные инструменты для работы с исходным кодом и инструменты мониторинга. Модули платформы интегрированы между собой и позволяют выстраивать сквозной процесс управления производством ПО на всех этапах жизненного цикла.

«Платформа Сфера — комплексное решение, которое может полностью удовлетворить потребности крупного бизнеса, такого как банк ВТБ, и обеспечить безопасную разработку цифровых продуктов. Проект стал для нас знаковым: команда сосредоточила все усилия на достижении высочайших стандартов отказоустойчивости и масштабируемости. Мы уверены, что Сфера будет надежной основой для технологической зрелости крупного российского бизнеса», — отметил Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор НОТА.

Внедрение платформы в экосистему ВТБ началось в июле 2023 года. Сейчас на Платформе Сфера работает около 20 тысяч человек. На сегодняшний день успешно интегрированы модули управления процессами разработки и сопровождения — импортозамещены системы Jira, Confluence от компании Atlassian и компоненты системы Service Manager от компании Microfocus. Завершение внедрения всех модулей платформы ожидается до конца 2024 года.

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Безопасность

«Мы осуществляем поэтапное внедрение инструментов Сферы, чтобы гарантировать стабильную работу банка. Модули, которые используют технологии ИИ, помогают эффективно обрабатывать массивы данных и принимать решения на основе современных алгоритмов. Это повышает безопасность, а также увеличивает продуктивность сразу нескольких команд минимум на 30%», — сказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя Технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

Проект ВТБ и Платформы Сфера стал лучшим в номинации «Импортозамещение года в финансовом секторе». Награда CNews «Импортозамещение года» позволяет отметить наиболее успешные проекты в разных категориях. Премия вручается в 3 направлениях: «Импортозамещение года в разных отраслях», «Импортозамещение года в технологиях», «Персоны года в импортозамещении».

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