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Технология синтеза речи группы ЦРТ помогла озвучить детские сказки

Технология синтеза речи группы компаний ЦРТ (входит в экосистему «Сбера») помогла сервису детских воспитательных, терапевтических и образовательных сказок Myskazka выпустить сказку «О маленькой зебре, у которой не было полосок». Цель этой сказки — помочь детям с особенностями развития принимать себя, поддержать концепцию социального разнообразия. История написана при поддержке опытных психологов. Сказка доступна на сайте Myskazka.com и в бесплатном приложении App Store. Всего с помощью синтеза озвучено уже более 19 сказок, которые можно воспроизводить женским и мужским голосом.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Синтез речи — это технология перевода печатного текста в звучащую речь. В данном проекте было важно не просто синтезировать речь из текстов сказок, но сделать ее максимально похожей на настоящую — с интонацией, придыханием, эмоциями, поскольку у сервиса самая взыскательная аудитория — дети. В группе ЦРТ эту технологию создают на стеке методов глубинного обучения, что позволяет добиться высокого качества синтезированного голоса — делает его плавным, выразительным, реалистичным. Синтез группы ЦРТ работает в составе сложных продуктов и ИИ-решений в различных отраслях по всей стране: в банках, телеком, медицине и др. Реализованный с Myskazka проект демонстрирует, как технологии могут быть полезны еще в одной области. Интеграция синтеза в проект Myskazka — особый для нас, поскольку связан с самой юной аудиторией, и мы рады поддержать его».

У аудиоформата тонкие настройки: робот имитирует дыхание, паузы и интонации человеческого голоса. Взрослые пользователи Myskazka.com, на которых тестировали озвучку, не верили, что текст читал не человек. Дети также хорошо воспринимают синтезированную речь. Мальчикам, как правило, нравится мужской голос, а девочкам – женский.

Иван Глушков, сооснователь Myskazka, сказал: «Тема социального разнообразия очень важна для общества. Каждый человек уникален и не похож на другого, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. Вспомните мультик “Рыжий, рыжий, конопатый”. У Myskazka есть возможность помочь детям социализироваться, способствовать выстраиванию теплых контактов с обществом, и мы стараемся это реализовать. Сказки красочно иллюстрированы и анимированы, помимо текстовой версии есть озвучка, которую с помощью синтеза речи осуществила группа компаний ЦРТ».

В cервисе Myskazka используется настройка под каждого пользователя: это позволяет создавать сказки с учетом предпочтений каждого ребенка, именно поэтому простой вариант – озвучивание сказок с помощью профессионального диктора не подошел: он оказался бы слишком долгим и дорогостоящим. Синтез позволил озвучивать сказки в режиме реального времени: это гораздо быстрее и экономичнее.

Дмитрий Степанов

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