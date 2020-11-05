«Ростелеком» построит в «Сириусе» киберполигон для тренировки молодых специалистов

Фонд «Талант и успех» и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры договорились о строительстве опорного центра национального киберполигона для практической подготовки специалистов в области информационной безопасности.

Киберполигон – это один из крупнейших проектов по информационной безопасности, реализуемых в рамках Национальной программы «Цифровая экономика» в 2020 году. Он выполняется силами «Ростелекома» с привлечением экспертизы сотрудников его дочерней компании «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности. Опорные центры киберполигона создаются также в Москве и Владивостоке.

Киберполигон представляет собой виртуальную копию инфраструктуры компаний различных отраслей. Он позволяет отрабатывать практические навыки по быстрому выявлению и предотвращению кибератак. Киберполгон идеально подходит для проведения киберучений и стресс-тестов информационных систем, программного обеспечения. Особенно это актуально для отраслей промышленности, имеющих стратегическое значение, таких как электроэнергетика, транспорт, связь, оборонно-промышленный комплекс.

«Обеспечение безопасности в киберпространстве важно для каждого отдельного человека и национальных интересов страны в целом. Необходима системная и комплексная подготовка кадров, конкурентных в этой области. В «Сириусе» мы формируем уникальную среду, где объединяем талантливых школьников и студентов с ведущими отраслевыми компаниями в работе на передовом оборудовании, чтобы совместными усилиями обеспечить поиск ответов на Большие вызовы научно-технологического развития России», – сказала руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Опорный пункт киберполигона в Научно-технологическом университете «Сириус» будет включать специализированную инфраструктуру и образовательные программы. Это позволит развивать таланты и усиливать практическую подготовку студентов профильных кафедр российских вузов. Пользоваться киберполигоном смогут и школьники профильных программ Образовательного центра «Сириус». Планируется, что специалисты «Ростелекома» также будут участвовать в образовательном процессе и выступят для ребят наставниками.

«Киберполигон – один из ключевых инструментов стратегической задачи по повышению уровня компетенций специалистов по информационной безопасности в России. Мы очень рады видеть, что к его созданию подключаются крупнейшие организации страны в различных сферах деятельности. Сотрудничество с Фондом «Талант и успех» и Образовательным центром «Сириус» позволит создать и широко распространить обучающую программу для тех, кто только приходит в профессию. Благодаря программе киберучений молодые специалисты по информационной безопасности получат то, чего обычно больше всего недостает на старте, – практический опыт выявления и отражения кибератак», - отметил Игорь Ляпунов, вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, генеральный директор компании «Ростелеком-Солар».