Квантовые технологии наделают проблем с кибербезопасностью. Защиту пока не придумали

На сегодняшний день квантовые технологии бизнесу практически недоступны. Но с каждой неделей они становятся все ближе.

Исследователи предсказывают эпоху, когда квантовые технологии, обладая ранее недостижимой математической и вычислительным мощью, возьмут на вооружение сложнейшие вопросы, возникающие в областях астробиологии, фундаментальной физики и математики. Эти передовые способности окажут значительное воздействие на каждодневные аспекты нашего бытия. Об этом рассуждают эксперты Techopedia.

Секторы фармацевтики и медицинских исследований с оптимизмом смотрят на квантовые технологии как на ключ к разгадке медикаментозных новшеств, методик исцеления ныне неизлечимого и появлению новаторских подходов к терапии. Инженеры направляют свой интеллект на создание современных материалов и проектов с помощью данной инноваций. А специалисты в области машинного обучения видят в них стезю к достижению уровня искусственного интеллекта, превосходящего человеческие способности.

Фото: freepik / Фотобанк Freepik Эксперты предупреждают, что если создатели атак получат способ взломать шифрование с открытым ключом, это обернется серьезной опасностью

В то же время мировая финансовая сфера напряженно следит за развитием квантовых вычислений, ведь в этом секторе скорость реализации математических операций напрямую влияет на границу между прибылью и убытком. Тем не менее, несмотря на впечатляющие прогнозы квантовой эры, она несет в себе и определенные риски.

День Q-101: начало конца или нет

Множество специалистов и институтов проанализировали будущее, выдвигая различные прогнозы. Некоторые из них осторожные, а другие предвещают короткий срок в пять-десять лет — для момента, когда квантовые технологии смогут достичь таких пиков эффективности, что в их силах будет преодолеть защитные шифры, на которых держится наша цифровая реальность.

Любая информация от звонков и электронных сообщений до банковских пин-кодов, учетных записей, доступа к системам управления и даже сверхчувствительных секретных сведений окажется под угрозой, если Q-Day настанет и мощные квантовые компьютеры попадут в руки не тех людей. Несмотря на то, что Q-Day звучит как элемент сценария фильма жанра фантастики, эксперты сходятся на мнении, что это потенциальная и реалистичная угроза.

Правительственные структуры, научные сообщества, регуляторы и специалисты в области кибербезопасности и криптографии по всему земному шару уже пытаются противостоять близящемуся вызову, разрабатывая шифрование, устойчивое к атакам квантовых машин, и меры для повышения квантовой безопасности. Ключевой вопрос состоит не в том, когда Q-Day наступит, а в том, насколько хорошо человечество подготовится к его прибытию.

Переоценили ли значение квантовой угрозы

Тема квантовых вычислений далеко не нова, и озабоченность насчет возможного вреда, который она способна причинить, обсуждается уже некоторое время. Однако тревожные прогнозы, связанные с этим направлением, пока что не обрели воплощения в реальности, и это порождает вопросы относительно того, является ли Q-Day мифом или неизбежным будущим.

Еще более точный вопрос заключается в том, должны ли руководители воспринимать день Q серьезно и каковы причины для внимания к этой теме именно в настоящее время.

Несмотря на множество возможных позитивных аспектов, которые квантовые технологии могут принести человечеству, потенциальные негативные последствия будут намного более значимыми, если риски, связанные с Q-Day, реализуются.

Устаревание нынешних методов шифрования серьезно повлияет на предприятия, цифровые инфраструктуры и экономики, зависящие от данного вида защиты. Информация, украденная в наше время, может быть расшифрована после наступления Q-Day, а невозможность точно определить время его прихода затрудняет решение о том, когда лучше всего начать действовать. Обычно это приводит к переориентации приоритетов в сторону насущных проблем, хотя этот подход может просто отодвигать разговор о квантовых угрозах на второй план.

По имеющимся оценкам вероятность наступления так называемого Q-Day до 2030 г. более чем на 50 процентов. Далее в течение 5-15 лет квантовые вычисления смогут полностью или хотя бы частично свести на нет эффективность современных основных асимметричных криптографических алгоритмов при обеспечении конфиденциальности данных.

Упреждающее действие

Обновление защитных систем с использованием классического шифрования RSA с помощью методов, отражающих принципы квантовых вычислений, является сейчас наиболее предпочтительным решением против возможных квантовых кибератак.

Но есть ли обратная сторона? Таковой может являться необходимость полной замены и модернизации текущих механизмов безопасности, что может обернуться значительными затратами. Для генерации и обмена криптографическими ключами может использоваться квантовое распределение ключей, которое базируется на уникальных особенностях квантовых систем и может быть интегрировано в облачные технологии.

Это дает возможность адаптировать квантовую безопасность к уже существующей ИТ-системе без ее радикального переоснащения. Впрочем, и здесь без рисков не обходится: такие системы могут стать причиной появления новых направлений для кибератак. Кроме того, вызовы квантовой безопасности касаются всех без исключения видов организаций, от правительственных учреждений до жизненно важных объектов инфраструктуры, космических систем, банковских структур, коммерческих компаний и многого другого, независимо от того, осознают ли они себя потенциальной целью.

Итог

Многие эксперты убеждены, что угроза не преувеличена. Они видят День Квантового прорыва как момент, который обязательно наступит, хотя и не могут указать точную дату и время. Понимание возможности такого события является первым необходимым шагом на пути к созданию защитной стратегии на будущее.

Они проявляют осторожность, передавая инициативу в вопросах безопасности тем компаниям, которые предлагают себя в качестве элемента решения проблемы. Однако эксперты предупреждают, что не стоит заблуждаться: если создатели атак получат способ взломать шифрование с открытым ключом, это обернется серьезной опасностью для национальной безопасности многих государств.