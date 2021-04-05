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Гибридные клиенты Dell Hybrid Client предоставляют больше возможностей для сотрудников и ИТ-отделов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Dell Technologies представила Dell Hybrid Client для удовлетворения меняющихся потребностей бизнеса, конечных пользователей и ИТ. Гибридный клиент Dell Hybrid Client - это централизованно управляемое клиентское программное решение, которое готово к развертыванию на отдельных мобильных и настольных устройствах Dell. Оно помогает сотрудникам быстро приступить к работе в единообразной среде. Это первое в мире программное обеспечение для клиентских вычислений с управлением из гибридного облака, обеспечивающее легкий доступ к приложениям и данным независимо от того, где они находятся - в публичном, частном облаке или на устройстве пользователя.

В современном мире, в котором растет число подключений к облаку, организациям необходимо легко развертывать и поддерживать данные и приложения из самых разных мест, не обременяя при этом свои ИТ-отделы и не снижая производительности сотрудников. Гибридный клиент Dell Hybrid Client упрощает и персонализирует работу пользователей и ИТ-специалистов, обеспечивая при этом безопасность и гибкость для разных устройств и рабочих сред.

«В основе гибридного клиента Dell Hybrid Client лежит расширенный опыт как для сотрудников, так и для ИТ-команд, - говорит Брук Хьюлинг (Brooke Huling), вице-президент группы современных вычислительных решений Dell Technologies. - Для сотрудников Dell Hybrid Client предоставляет одинаковые персонализированные возможности, независимо от того, на каком устройстве вы работаете. Все, что вам нужно, всегда под рукой. Для ИТ-отделов мы предоставляем возможность увеличения облачных ресурсов, что позволяет быстро масштабировать решение и настраивать интерфейс для сотрудников».

«Гибридный клиент Dell может изменить правила игры, - считает Роб Эндерле (Rob Enderle), президент и главный аналитик Enderle Group. – Эта среда для работы из любого места в сочетании с поддержкой виртуальных, локальных и облачных приложений означает, что мы приближаемся к окну возможностей нового решения для клиентских вычислений. У Dell есть все необходимое и потенциал для такого сдвига в отрасли».

Доступ к Dell Hybrid Client осуществяется с помощью единой регистрации (single sign-on, SSO), после которой пользователи получают свой персонализированный интерфейс рабочего стола и все свои приложения, будь то в облаке или в виртуальной среде. Это решение обеспечивает.

Безопасность на всех этапах взаимодействия: безопасное масштабирование для тысяч пользователей при одновременной защите данных сотрудников и компании с помощью встроенных функций, включая блокировку системы, безопасную загрузку, шифрование пользовательских файлов и многое другое.

Оптимизированная продуктивность: клиенты Zoom или Microsoft Teams работают локально, что позволяет ускорить совместную работу и снизить нагрузку на ИТ-инфраструктуру.

Единообразный пользовательский опыт: благодаря расширенной функции «Следуй за мной» пользователи найдут свои приложения и данные в любом поддерживаемом интерфейсе рабочего стола - даже после смены устройства.

Гибкость поставщиков облачных услуг: организации могут использовать более гибкий подход за счет поддержки и беспрепятственной интеграции Wyse Management Suite с различными облачными провайдерами, включая Google Cloud и Microsoft Azure.

Всесторонняя поддержка программного обеспечения: при поддержке ProSupport пользователи Dell Hybrid Client получают упреждающее решение проблем. Благодаря автоматическим оповещениям и созданию обращений, удаленной диагностике и доступу к инженерам службы ProSupport у сотрудников практически не будет простоев, а ИТ-отделы могут активно обслуживать бизнес-потребности.

ПО Dell Hybrid в настоящее время доступно для настольных компьютеров, клиентов VDI и мобильных устройств различных форм-факторов, включая OptiPlex 7090 Ultra, OptiPlex 3090 Ultra, Wyse 5070 и новые Latitude 3320.



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