Dell Technologies 2020_Live: онлайн-конференция о цифровой трансформации бизнеса

Уже завтра утром (10:00 по Москве) состоится большая онлайн-конференция о новейших решениях для цифровой трансформации бизнеса – Dell Technologies 2020_Live. Мероприятие будет особенно интересно владельцам крупного и среднего бизнеса, директорам по информационным технологиям и менеджерам IT-проектов.

В удобном интерактивном формате Dell Technologies представит обновлённое портфолио продуктов и решений, а ведущие эксперты компании расскажут о том, как использовать их максимально эффективно. Также участников ждут эксклюзивные доклады об организации удалённой работы, защите IT-активов и передовых подходах к цифровизации. Приятный бонус – доступ к виртуальной экспозиции новинок и возможность в режиме реального времени общаться с другими участниками и задавать вопросы спикерам.

Если заранее зарегистрироваться по ссылке, то принять участие в конференции можно бесплатно.