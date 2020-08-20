Рола Дагер назначена руководителем партнерского канала продаж Dell Technologies

Dell Technologies объявила о назначении Ролы Дагер (Rola Dagher) новым руководителем партнерского канала продаж, отчитывающейся Биллу Сканнеллу (Bill Scannell), президенту Dell Technologies по глобальным продажам и работе с клиентами.

Рола Дагер будет определять в Dell Technologies глобальную партнерскую стратегию, общее видение, отвечать за поддержку и развитие, разработку программ и опыт взаимодействия с партнерами. Она вступает в свою новую должность 7 сентября 2020 г.

Рола Дагер возвращается в Dell после трех лет работы президентом Cisco Systems Canada. До Cisco она руководила продажами и занимала различные руководящие должности в корпоративном сегменте и в группе инфраструктурных решений Dell. До этого Дагер в течение 13 лет руководила каналом в компании Bell Canada. У нее большой опыт в установлении партнерских отношений и упрощении взаимодействия с клиентами.

Рола Дагер сменит Джойс Мюллен (Joyce Mullen), которая после 21-летней карьеры в Dell объявила в июле 2020 г. о своем уходе.

Рола Дагер

Партнерская программа Dell Technologies проста, предсказуема и прибыльна. Однако партнеры хотели еще большей предсказуемости взаимодействия. Для этого работа с партнерами согласовывается с основными отделами продаж в каждом регионе.

Продажи через партнерский канал теперь согласовываются с лидерами Dell в Cеверной Америке и международными командами, Джоном Бирном (John Byrne) и Ангусом Хегарти (Aongus Hegarty). Также Dell представляет нового руководителя международного канала, Диего Майдалани (Diego Majdalani), чьим непосредственным руководителем будет Ангус Хегарти. Диего Майдалани в течение последних семи лет руководил продажами в регионе Латинской Америки и привносит в эту роль глубокий опыт и знания партнеров.

Дениз Миллард (Denise Millard) продолжит руководить глобальными альянсами, под непосредственным руководством Билла Сканнелла. Глобальные альянсы и команды по работе с партнерами будут продолжать работать вместе, способствуя синергии между всеми нашими партнерами для беспрепятственного и эффективного взаимодействия.

Такая структура позволяет лучше поддерживать партнеров в регионах, обеспечивает согласованность и предсказуемость работы основных отделов продаж. Компания сохраняет при этом сильное глобальное присутствие. Каждый из этих руководителей на протяжении многих лет выступал в качестве проводника интересов партнеров и стремится к их успеху.