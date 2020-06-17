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Dell Technologies Live_2020: онлайн-конференция о цифровой трансформации бизнеса и новейших IT-решениях

Бизнес

В конце июня Dell Technologies проведёт большую онлайн-конференцию, посвящённую цифровой трансформации бизнеса и передовым IT-решениям в этой области. Во время мероприятия будет представлен обновлённый портфель продуктов и решений компании и пройдёт целая серия докладов, касающихся всех самых актуальных сегодня в мире IT тем.

Эксперты Dell Technologies расскажут о подходах к трансформации информационной инфраструктуры, цифровизации рабочих мест, обеспечении кибербезопасности и защите IT-активов. Все тематические сессии пройдут в онлайн-формате с интерактивными элементами: участники не только смогут задавать спикерам вопросы в режиме live, но и общаться друг с другом.

Также в рамках мероприятия будет организована уникальная цифровая экспозиция. Участники получат возможность ознакомиться с новейшими продуктами и решениями Dell Technologies не выходя из дома, при этом изучив их гораздо глубже, чем при беглом знакомстве в оффлайновой демо-зоне.

Dell Technologies 2020_Live состоится 30 июня в 10:00 по московскому времени. Зарегистрироваться и принять участие можно бесплатно по этой ссылке.

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