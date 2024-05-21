МТС: красноярцы стали чаще летать в Японию на цветение сакуры

ПАО «МТС» на основе данных сервиса МТС Travel проанализировала поездки россиян в Японию в период цветения сакуры за последние два года. Красноярский край вошел в топ-5 регионов, откуда туристы чаще всего ездили в Страну восходящего солнца. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Весной 2024 г. в пятерку лидирующих по числу путешествий в Японию регионов вошел Красноярский край — на него пришлось 3% выездов российских туристов в период цветения сакуры. Больше всего поездок в Страну восходящего солнца (43%) совершили жители Москвы и Московской области, 16% — туристы из Приморского края, а каждая десятая поездка — из Санкт-Петербурга или Ленинградской области (10%). В пятерку лидирующих по числу путешествий в Японию регионов вошли также Сахалинская область (на нее приходится 4% поездок) и Хабаровский край — оттуда было совершено 3% выездов весной 2024 г.

Согласно исследованию на базе обезличенных данных МТС, Япония вошла в топ-20 зарубежных направлений по числу поездок россиян весной 2024 г., в то время как в аналогичный период 2023 г. страна замыкала тридцатку наиболее популярных направлений. Несмотря на отсутствие прямого сообщения, доля Японии в рамках проанализированного периода (с 20 марта по 30 апреля 2024 г. ) выросла год к году в два раза и составила 1% от всех поездок за границу. Средняя продолжительность поездок в Страну восходящего солнца этой весной составила 10 дней.

Сакура является национальным символом японцев. Раз в год местные жители проводят фестиваль «Ханами», посвященный цветению дерева. Как правило, он начинается в середине-конце марта. Первыми зрелищем наслаждаются на юге страны, где более теплый климат, затем «природное шоу» постепенно движется к северу. Перед событием всюду можно видеть фотографии и плакаты, которые изображают еще нераспустившиеся бутоны сакуры, а также приглашения посетить фестиваль. Именно на данное мероприятие мечтает попасть большая часть поклонников Японии по всему миру.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.