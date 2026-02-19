Все хотят в микроэлектронику. Производитель бумаги переключился на разработку фоторезиста для самых передовых техпроцессов

Японский производитель бумаги Oji Holdings приступил к разработке фоторезиста для производства 2-нм чипов. Япония давно хочет догнать Тайвань в этом плане, но пока успехи TSMC для нее недостижимы.

«Деревянный» фоторезист

Компания Oji Holdings, японский производитель бумаги, решил ворваться в ИТ, притом сразу в передовое производство микросхем. Как пишет TrendForce, она внезапно переключилась на разработку фоторезиста, который будет использоваться при производстве 2-нанометровых полупроводников.

2 нм – это самый передовой техпроцесс в мире на момент публикации материала. Его полностью освоили пока только две компании – тайваньская TSMC, лидер контрактного производства микросхем с долей мирового рынка более 50%, и корейская Samsung. Последняя, впрочем, известна большим количеством отбракованных чипов.

Япония тоже старается выйти на рынок передовых техпроцессов. В стране есть компания Rapidus, которая очень интересуется топологией 2 нм и, как сообщал CNews, уже вовсю смотрит в сторону 1,4 нм.

Производство чипов станет немного более «природным»

Oji Holdings, вероятно, хочет помочь своей стране выйти в лидеры по производству чипов. Свой фоторезист для 2-нанометровой литографии она разрабатывает на основе материала, с которым работает годами – на основе обычной древесины.

Два года – не срок

Когда именно Oji Holdings приступила к разработке своего фоторезиста, TrendForce не уточняет. Зато известно, что компания явно не намерена оставить этот проект просто на бумаге – она нацелена на его коммерциализацию.

По информации издания Nikkei, Oji Holdings собирается начать производство древесного фоторезиста в 2028 г. Планы у нее поистине грандиозные – к концу 2030 г. она собирается выйти на объем продаж в размере 10 млрд иен.

Впрочем, сумма кажется большой, только лишь если считать в иенах. В долларах это немногим более $64,6 млн, то есть Oji Holdings рассчитывает продавать свой фоторезист примерно на $5,4 млн в месяц.

И этом при том факте, что фоторезист является едва ли не главным компонентом для производства полупроводников. Пока неясно, собирается ли Oji Holdings продавать свою разработку за рубеж, или же среди ее клиентов будут только компании и заводы, расположенные на территории Японии.

Впрочем, в последнем случае закупать у нее фоторезист сможет и TSMC. Она хоть и не японская, но своим заводом на территории Страны восходящего солнца располагает.

Свою первую японскую фабрику TSMC открыла в феврале 2024 г. Она получила название JASM и рассчитана на выпуск чипов по топологиям 28, 22, 16 и 12 нм. Не исключено, что в дальнейшем TSMC оснастит ее оборудованием для более тонких техпроцессов.

Ветер перемен

По информации Nikkei, у столь радикальной смены деятельности Oji Holdings есть свои очевидные причины. В Японии на фоне цифровизации падает спрос на бумагу и различные изделия из нее.

Теперь Oji Holdings рассматривает химическое производство как новую отрасль, в которой будет развиваться. Она намерена использовать древесное сырье и имеющиеся у нее мощности в качестве ключевого фактора роста в этом направлении.

Фоторезист на основе древесины, разработанный Oji Holdings, имеет подтверждение соответствию требованиям для производства микросхем по нормам 2 нм и более тонким. Однако инженерам компании пришлось изрядно потрудиться, чтобы добиться такого результата.

Дело в том, что поскольку основой фоторезиста являются, по сути растения, а в них от природы содержатся различные металлы. Металлы со своей стороны являются электропроводящими и представляют серьезный риск при производстве микросхем. Компания Oji Holdings решила эту проблему, усовершенствовав свои технологии удаления примесей и очистки, пишет Nikkei.

Конкуренты не дремлют

Примечательно, что в Японии не только Oji Holdings решила сменить профиль деятельности и переключиться на отрасль полупроводников. По тому же пути пошла и японская химическая и косметическая компания Kao Corporation.

По данным TechNews, в конце 2025 г. она объявила о своих планах по открытию «Центра прецизионной очистки Kao Chemical Products» до конца 2026 г. Вот только построен он будет вовсе не в Японии, а в Тайване, и он станет вторым центром прецизионной очистки в активе Kao — первый находится Вакаяме (Япония).

Даже производители унитазов оказались весьма к месту в мировом производстве микросхем. Так, компания Toto, выпускающая сантехнические предметы ежедневного использования, также производит специальные электростатические зажимы, которые стали отличным решением вопроса фиксации кремниевых пластин (из них затем вырезают готовые микросхемы).