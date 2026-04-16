«Айдол» заключила контракт на поставку роботов-ассистентов в Японию

Российская робототехническая компания «Айдол» в апреле 2026 г. в Дубае заключила экспортный контракт с японской компанией из сферы ИТ и игровой разработки на поставку партии роботов-ассистентов. Сумма сделки превысила $250 тыс. Это первый крупный экспортный контракт российской компании, занимающейся антропоморфной робототехникиой. Об этом CNews сообщил представитель компании «Айдол».

Роботы будут работать в офисах и публичных пространствах заказчика в роли ассистентов, администраторов и консультантов. Поставки запланированы на II-III кварталы 2026 г.

В рамках контракта роботы будут выполнять функции ассистентов и администраторов. Предусмотрена возможность коммуникации на нескольких языках включая японский, работы в офлайн-режиме без зависимости от внешней инфраструктуры, а также интеграции с корпоративными системами — бронирование переговорных комнат, системы контроля и управления доступом, IP-телефония: робот сможет самостоятельно совершать служебные звонки.

Японская компания узнала об «Айдоле» в ноябре 2025 г. — после презентации первого российского антропоморфного робота в Москве она вышла на контакт самостоятельно. В феврале 2026 г. на международной выставке её представители увидели робота в работе: «Айдол» самостоятельно встречал гостей и отвечал на вопросы посетителей на нескольких языках. После этого они специально приехали, чтобы лично проверить функциональные возможности и характеристики робота, — и по итогам визита контракт был подписан в Дубае.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026 цифровизация

Владимир Витухин, генеральный директор «Айдол», сказал: «Япония — один из самых требовательных рынков в мире по стандартам сервиса: здесь высокая конкуренция, искушённый потребитель и собственная сильная технологическая база. То, что японский партнёр сам вышел на нас, лично приехал проверить робота и по итогам подписал контракт — для нас это подтверждение того, что «Айдол» готов к работе на глобальном рынке, а не только на локальном».

Алексей Южаков, лидер Новой технологической коалиции, основатель и председатель совета директоров «Промобот», сказал: «Для российского рынка это важный прецедент. Мы находимся в точке, где индустрия антропоморфной робототехники переходит от демонстраций к реальным продуктам — и экспортные контракты на требовательных рынках подтверждают это лучше любых презентаций».

