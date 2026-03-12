По мировым ИТ нанесен подлый удар. Редчайшее вещество для производства микросхем подорожало почти вдвое

Корейские и японские производители почти вдвое задрали цены на гескафторид вольфрама – газ, без которого не обходится ни одно производство микросхем. Корея и Япония – главные поставщики этого вещества, но мировой лидер по отгрузкам вольфрама – Китай. Он вводит свои лимиты из-за торговой войны с США и начинает собственное массовое производство микросхем, то есть вольфрам и его производные нужны ему самому.

Как Азия строит миру козни

Страны Азии начали давить на мировой рынок производства полупроводников. Как пишет TrendForce, Япония и Южная Корея с начала 2026 г. подняли цены на гексафторид вольфрама на 70-90%.

Гексафторид вольфрама – это газ, который широко используется в производстве самых разных микросхем по всему миру. Япония и Корея – крупнейшие его поставщики на планете. Он получается из высокочистого вольфрамового порошка и газообразного фтора.

Согласно данным издания The Elec, более 80% мирового производства вольфрама приходится на Китай, однако рынок производных вольфрама в значительной степени возглавляют южнокорейские и японские поставщики, хотя Китай также вносит свой вклад. В отчете отмечается, что мировая индустрия производства микросхем потребляет примерно 7000–8000 тонн вольфрама в год, а ключевыми производителями являются корейские SK Specialty (2000 тонн в год), Foosung (900 тонн), японская Kanto Denka (1400 тонн), а также китайская Peric Special Gases (2200 тонн).

© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» Без гексафторида вольфрама выпуск современных микросхем невозможен

При этом обе Корея и Япония очень зависят от Китая, который, как и в случае с другими химическими элементами, к моменту выхода материала был главным экспортером вольфрама во всем мире. Пользуясь своим положением, Китай в 2023 г. в ответ на многочисленные ограничения со стороны США стал внедрять лимиты на отгрузку добываемых им химэлементов в другие страны. Он начал с галлия и германия, которые используются при производстве полупроводников и военной техники, и со временем добрался до вольфрама.

Такой газ нужен самому

TrendForce пишет, что введенные КНР лимиты на экспорт вольфрама могут быть связаны далеко не только с торговой войной с США. На мировом рынке дефицит чипов памяти – их «пылесосит» индустрия ИИ, и Китай намерен воспользоваться ситуацией – как сообщал CNews, китайские контрактные производители чипов массово выпускают чипы оперативной и флеш-памяти, да еще и вдвое снижают цены на них. Необходимое оборудование и компетенции у них есть.

Для такого производства гексафторид вольфрама просто необходим. Он используется главным образом в процессах химического осаждения из газовой фазы (chemical vapor deposition, CVD), выступая в качестве газа для осаждения пленок вольфрама высокой чистоты. Это критически важный этап для заполнения контактных отверстий, межсоединительных слоев и структур конденсаторов DRAM.

Гексафторид вольфрама обязателен к применению и при производстве чипов флеш-памяти, NAND, которым в Китае занимается компания YMTC. Как пишет издание ijiwei, по мере того, как NAND-архитектуры приближаются 232 и 300 слоям, потребление гексафторида вольфрама на каждую кремниевую пластину растет экспоненциально.

Это в полной мере относится и к логическим микросхемам с техпроцессом тоньше 7 нм. Без гексафторида вольфрама их производство невозможно.

Газ повсюду

По информации The Elec, высокочистый гексафторид вольфрама (класс чистоты 6N+) необходим для передовых логических микросхем с техпроцессом менее 7 нм и чипов 3D NAND с более чем 200 слоями. Гексафторид вольфрама класса 3N или 4N используется при производстве фотоэлектрических элементов и микросхем с совсем древним техпроцессом. Что касается газа класса 5N, то он подходит для выпуска микросхем с техпроцессом от 28 нм до 14 нм или 3D NAND с менее чем 64 слоями.

При всем этом Китай постепенно обретает независимость от иностранных поставщиков гексафторида вольфрама. Как отмечает ijiwei, уровень самообеспеченности Китая в этом плане превысил 65%, а такие компании, как Peric Special Gases и Haohua Gas, достигли уровня чистоты 6N и вошли в цепочки поставок ведущих мировых заводов по производству кремниевых пластин.

Согласно ijiwei, компания Peric Special Gases в 2007 г. разработала собственный процесс синтеза гексафторида вольфрама с использованием трифторида азота, что отличает его от традиционных методов. Сегодня компания производит 2200 тонн этого газа в год, предлагая продукцию чистотой от 5N до 6N. Она поставляет продукцию ведущим мировым компаниям, включая тайваньскую TSMC (крупнейший в мире контрактный производитель микросхем) и американскую Micron (один из крупнейших в мире вендоров чипов памяти). Также она давно стала крупнейшим поставщиком гексафторида вольфрама для китайских производителей микросхем памяти.