По мировым ИТ нанесен подлый удар. Редчайшее вещество для производства микросхем подорожало почти вдвое

Корейские и японские производители почти вдвое задрали цены на гескафторид вольфрама – газ, без которого не обходится ни одно производство микросхем. Корея и Япония – главные поставщики этого вещества, но мировой лидер по отгрузкам вольфрама – Китай. Он вводит свои лимиты из-за торговой войны с США и начинает собственное массовое производство микросхем, то есть вольфрам и его производные нужны ему самому.

Как Азия строит миру козни

Страны Азии начали давить на мировой рынок производства полупроводников. Как пишет TrendForce, Япония и Южная Корея с начала 2026 г. подняли цены на гексафторид вольфрама на 70-90%.

Гексафторид вольфрама – это газ, который широко используется в производстве самых разных микросхем по всему миру. Япония и Корея – крупнейшие его поставщики на планете. Он получается из высокочистого вольфрамового порошка и газообразного фтора.

Согласно данным издания The Elec, более 80% мирового производства вольфрама приходится на Китай, однако рынок производных вольфрама в значительной степени возглавляют южнокорейские и японские поставщики, хотя Китай также вносит свой вклад. В отчете отмечается, что мировая индустрия производства микросхем потребляет примерно 7000–8000 тонн вольфрама в год, а ключевыми производителями являются корейские SK Specialty (2000 тонн в год), Foosung (900 тонн), японская Kanto Denka (1400 тонн), а также китайская Peric Special Gases (2200 тонн).

kr700.jpg

© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика»
Без гексафторида вольфрама выпуск современных микросхем невозможен

При этом обе Корея и Япония очень зависят от Китая, который, как и в случае с другими химическими элементами, к моменту выхода материала был главным экспортером вольфрама во всем мире. Пользуясь своим положением, Китай в 2023 г. в ответ на многочисленные ограничения со стороны США стал внедрять лимиты на отгрузку добываемых им химэлементов в другие страны. Он начал с галлия и германия, которые используются при производстве полупроводников и военной техники, и со временем добрался до вольфрама.

Такой газ нужен самому

TrendForce пишет, что введенные КНР лимиты на экспорт вольфрама могут быть связаны далеко не только с торговой войной с США. На мировом рынке дефицит чипов памяти – их «пылесосит» индустрия ИИ, и Китай намерен воспользоваться ситуацией – как сообщал CNews, китайские контрактные производители чипов массово выпускают чипы оперативной и флеш-памяти, да еще и вдвое снижают цены на них. Необходимое оборудование и компетенции у них есть.

Для такого производства гексафторид вольфрама просто необходим. Он используется главным образом в процессах химического осаждения из газовой фазы (chemical vapor deposition, CVD), выступая в качестве газа для осаждения пленок вольфрама высокой чистоты. Это критически важный этап для заполнения контактных отверстий, межсоединительных слоев и структур конденсаторов DRAM.

Гексафторид вольфрама обязателен к применению и при производстве чипов флеш-памяти, NAND, которым в Китае занимается компания YMTC. Как пишет издание ijiwei, по мере того, как NAND-архитектуры приближаются 232 и 300 слоям, потребление гексафторида вольфрама на каждую кремниевую пластину растет экспоненциально.

Это в полной мере относится и к логическим микросхемам с техпроцессом тоньше 7 нм. Без гексафторида вольфрама их производство невозможно.

Газ повсюду

По информации The Elec, высокочистый гексафторид вольфрама (класс чистоты 6N+) необходим для передовых логических микросхем с техпроцессом менее 7 нм и чипов 3D NAND с более чем 200 слоями. Гексафторид вольфрама класса 3N или 4N используется при производстве фотоэлектрических элементов и микросхем с совсем древним техпроцессом. Что касается газа класса 5N, то он подходит для выпуска микросхем с техпроцессом от 28 нм до 14 нм или 3D NAND с менее чем 64 слоями.

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

При всем этом Китай постепенно обретает независимость от иностранных поставщиков гексафторида вольфрама. Как отмечает ijiwei, уровень самообеспеченности Китая в этом плане превысил 65%, а такие компании, как Peric Special Gases и Haohua Gas, достигли уровня чистоты 6N и вошли в цепочки поставок ведущих мировых заводов по производству кремниевых пластин.

Согласно ijiwei, компания Peric Special Gases в 2007 г. разработала собственный процесс синтеза гексафторида вольфрама с использованием трифторида азота, что отличает его от традиционных методов. Сегодня компания производит 2200 тонн этого газа в год, предлагая продукцию чистотой от 5N до 6N. Она поставляет продукцию ведущим мировым компаниям, включая тайваньскую TSMC (крупнейший в мире контрактный производитель микросхем) и американскую Micron (один из крупнейших в мире вендоров чипов памяти). Также она давно стала крупнейшим поставщиком гексафторида вольфрама для китайских производителей микросхем памяти.

Геннадий Ефремов

