Гнету древних накопителей пришел конец. Сверхразвитая страна разрешила гражданам обращаться к своим чиновникам без дискет

Госсектор Японии окончательно отказался от использования дискет, которое еще пару лет назад было принудительным как для чиновников, так и для простых граждан. Отныне эти предки флешек больше не применяются в правительственных системах Японии – дискеты ушли на покой.

Победа в двухлетней «войне»

Правительственные учреждения Японии полностью отказались от использования дискет во внутренних системах, а также перестали требовать от жителей страны их использования при обращении в различные госорганы, пишет Reuters. Процесс отказа от столь древних и, по сути, малополезных в современном мире носителей информации тянулся крайне медленно и занял многие годы.

У дискет есть три основных недочета – они очень ненадежные, скорость из чтения и записи исчисляется даже не в мегабайтах, а в килобайтах, а их объем настолько мизерный, что даже одна-единственная фотография, сделанная на современный смартфон, не всегда сможет уместиться на одной дискете. Для примера, обычная 3,5-дюймовая дискета вмешает 1,44 МБ (мегабайта) информации. Сами по себе дискеты в их современном понимании существуют с 1973 г., то есть им более 50 лет. За эти годы технологии хранения информации совершили гигантский скачок вперед, и сегодня уже никого не удивить карманным SSD-накопителем размером с половину дискеты, способным вместить терабайты информации (в 1 ТБ – более 1 млн МБ).

Kelsy Gagnebin / Unsplash В современном мире столь древним технологиям места уже нет

Но власти Японии упорно не хотели отказываться от использования дискет, даже несмотря на то, что компания Sony, некогда один из крупнейших производителей таких накопителей, не выпускает их с марта 2011 г. Первый шаг в этом направлении, как сообщал CNews, японские чиновники сделали в августе 2022 г., то есть весь путь у них занял почти два года. «Мы победили в войне с дискетами», – заявил Reuters министр цифровых технологий Таро Коно (Taro Kono).

Нельзя просто так взять и отменить

Отказаться от дискет, как выяснилось, было для японского госаппарата намного сложнее, чем предполагалось. Для этого потребовалось в значительной степени перекроить действующее в стране законодательство и отменить не одно, не десять и даже не сто правил и постановлений.

Чтобы, наконец, избавиться от зависимости от ненадежных 1,44-мегабайтных накопителей из прошлого века, пришлось отменить в общей сложности 1034 различных постановлений, в той или иной степени связанных с обязательным использованием дискет. Этим занимались сотрудники созданного в 2021 г. Цифрового агентства Японии (Digital Agency).

Необходимость открытия такого агентства назрела в период пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 и 2021 гг. На тот момент многочисленные попытки развернуть в Японии общенациональную программу тестирования и вакцинации показали, что правительство страны по-прежнему полагается на бумажную документацию и устаревшие технологии. Целью агентства является, в частности, перевод госсектора Японии на современные технологии. Таро Коно, к слову, выступает против не только дискет, но и факсов, которые тоже до сих пор используются в правительстве Японии.

Промежуточный этап

Власти Японии, в целом, оказались совершенно не против отказаться от древних накопителей, которые в современном мире почти нигде не используются. Например, в самом начале 2024 г. японское Министерство экономики, торговли и промышленности официально отменило требование использовать дискеты при подаче документов.

По-видимому, эта отмена упростила работу Цифровому агентству Японии, поскольку вплоть до конца 2023 г. в стране насчитывалось приблизительно 1900 различных официальных правительственных процедур, обязывающих частные лица и компании предоставлять в госведомства страны данные на дискетах. Некоторые учреждения, из тех, что посовременнее, принимали компакт-диски – еще один давно забытый миллионами людей тип носителя.

Япония подает пример

Госсектор Японии – не единственное место, где дискеты были в ходу вплоть до 2024 г. На этих накопителях до сих пор держится вся железная дорога американского Сан-Франциско, и, как сообщал CNews, из-за этого система ж/д-перевозок в городе может рухнуть в любой момент.

Но избежать коллапса путем быстрого отказа от дискет не получится – они настолько интегрированы в систему железной дороги Сан-Франциско, что модернизировать ее удастся не раньше 2030 г.

Что еще хуже, на дискетах до сих работает транспорт, который в случае чего может рухнуть на голову людям, а также на здания. Речь о самолетах – CNews писал, что некоторые самолеты Boeing, которые до сих пор летают, получают обновление ПО именно на дискетах. При этом система ядерного вооружения США, которая базировалась на дискетах с 1960-х годов, когда появились первые, еще не коммерческие их образцы, отказалась от их использования в 2019 г.