Аналитика МТС: умные часы заняли почти 70% рынка носимых устройств

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала российский рынок носимых устройств по итогам первого полугодия 2023 г. С января по июнь 2023 г. было продано 3,3 млн умных часов и фитнес-трекеров на общую сумму 20,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. рынок продемонстрировал прирост в штуках на 50% и незначительное снижение на 2% в деньгах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым популярным устройством в сегменте носимой электроники остаются умные часы. За последний год их доля продаж в штуках увеличилась с 51% до 68%. Всего с января по июнь 2023 г. в стране было продано 2,2 млн этих гаджетов на общую сумму почти 17,9 млрд руб., что больше прошлогодних показателей на 50% в штуках и на 1% в деньгах. Средняя цена устройства снизилась на 49% до 8 тыс. рублей. Основной рост в этой категории продемонстрировали малоизвестные бренды, в основном из Китая, появившиеся в 2022 г. и в 2023 г. . На их долю пришлось 43% продаж. Далее следует Apple с долей 10% и Xiaomi, занявший 8% рынка.

«Умные часы и фитнес-трекеры остаются одним из наиболее популярных подарков. Например, они всегда возглавляют рейтинг подарков ко всем гендерным и новогодним праздникам, а также в конце и начале учебного года. Мы видим, что в этом году значительно увеличились продажи новых брендов, которые в основном представлены на маркетплейсах. Эти модели отличаются недолговечностью, поэтому перед покупкой необходимо обращать внимание на производителя. В нашей рознице каждая модель перед появлением в продаже проходит десятки тестов в лаборатории МТС, что гарантирует качество товара», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Второе место по популярности занимают фитнес-трекеры. На них приходится 25% продаж в штуках. С января по июнь 2023 г. их было продано 821 тыс. на сумму 1,8 млрд руб., что меньше чем годом ранее на 4% в штуках и 254% в деньгах. Средняя цена снизилась на 23% до 2,2 тыс. руб. 52% рынка остается за Xiaomi.

Детские умные часы занимают 7% продаж. С их помощью родители могут отслеживать местоположение свои детей и связываться с ними. Спрос на эту категорию товаров остается стабильным. В первом полугодии 2023 г. на российском рынке носимых устройств было продано 241 тыс. детских часов на сумму 560 млн руб., что больше на 10% в штуках и меньше на 10% в деньгах. Средняя цена снизилась на 18% до 2,3 тыс. руб.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.