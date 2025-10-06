Признание Microsoft: В Windows 11 есть функции, замедляющие работу системы

Microsoft признала, что в Windows 10 и 11 есть штатные функции, которые тормозят работу ПК. Они устанавливаются вместе с самой системой, но могут быть отключены или полностью удалены. Пока что Microsoft созналась в наличии лишь двух таких опций, но на деле их может быть значительно больше.

«Каминг аут» Microsoft

Софт верная корпорация Microsoft спустя более 10 лет с момента выпуска Windows 10 призналась, что в этой системе есть предустановленные функции, которые замедляют ее. Как пишет Neowin, они присутствуют еще и в Windows 11 – эта ОС вышла четыре года назад, в октябре 2021 г.

Первая функция – это штатная программа для работы облака OneDrive, вернее, синхронизация файлов с облачным хранилищем. Microsoft опубликовала на своем сайте статью, в которой говорится, что эта синхронизация нужна для получения доступа к файлам с любого устройства через интернет и пригодится, если компьютер или ноутбук вышел из строя, и данные в его памяти были утеряны.

Но в этой же статье открыто говорится, что такая синхронизация может негативно сказываться на скорости работы ПК. Microsoft предлагает пользователям лично убедиться в этом и временно отключить синхронизацию, чтобы сравнить быстродействие до и после.

Во всех существующих сборках Windows 10 и Windows 11 утилиту OneDrive и все связанные с ней функции можно не только отключить, но и удалить. Притом делается это стандартными инструментами Windows – дополнительный софт для этого не потребуется.

Для многих пользователей это может быть самым верным решением, потому что, как показывает практика, уровень безопасности OneDrive довольно низкий. В начале июня 2025 г. CNews писал, что миллионы пользователей OneDrive, в том числе россияне, могли не по своей воле предоставить полный доступ на чтение к содержимому персонального или корпоративного облачного хранилища сотням сторонних веб-сервисов. Это грозило утечками огромных объемов данных.

В середине июня 2025 г. Microsoft заблокировала профиль пользователя в OneDrive без уведомления и без причины. В нем хранилась информация за 30 лет его жизни – личные и рабочие данные, которые он собирал с 1990-х годов. Резервной копии \тих данных на офлайн-носителе у него не было.

Красота требует жертв

Вторую функцию, которая замедляет ПК, удалить из Windows не получится, но ее можно отключить. Microsoft признала, что визуальные эффекты в интерфейсе Windows 11, могут снижать производительность компьютера.

Речь в данном случае про анимации и эффекты теней, подчеркивается в статье софтверной корпорации. По информации Microsoft, они хоть и улучшают визуальную составляющую системы, но при в то же время могут потреблять дополнительные аппаратные ресурсы.

В корпорации отдельно подчеркнули, что проблема ярче всего проявляет себя на компьютерах с небольшим количеством оперативной памяти. Сколько ОЗУ Windows 11 требуется, чтобы визуальные эффекты ее интерфейса не приводили к тормозам, Microsoft не уточняет, но, согласно официальным системным требованиям, Windows 11 нужно минимум 4 ГБ оперативной памяти.

Отключить все визуальные эффекты можно в оснастке «Параметры» путем ввода в поле поиска слова «производительность». Среди результатов будет пункт «Настройка внешнего вида и производительности Windows» откроется диалоговое окно «Параметры производительности», где можно будет открыть вкладку «Визуальные эффекты» и выбрать пункт «Обеспечить наилучшую производительность».

Здесь стоит подчеркнуть, что Microsoft созналась в замедлении всех Windows, начиная как минимум с Windows XP, которая вышла осенью 2001 г. и тоже была переполнена визуальными эффектами интерфейса. Уже тогда пользователи отключали их в настройках ОС и получали значительный прирост скорости ее работы.