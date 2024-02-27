«Яндекс Маркет» дополнительно проверит оригинальность одежды и обуви

«Яндекс Маркет» начал отмечать товары, которые прошли проверку на подлинность, — на их карточках появится отметка «оригинал». В первую очередь ее можно будет увидеть на одежде, обуви и аксессуарах брендов, об оригинальности которых покупатели спрашивают чаще всего. Служба контроля качества Маркета дополнительно проверит документы продавцов, торгующих, например, популярными кроссовками Nike или джинсами Levi’s. Сейчас проверка и простановка отметок проходят в тестовом режиме, в будущем сервис может распространить их на другие бренды и категории товаров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы отметка об оригинальности появилась в карточке товара, продавцам нужно предоставить документы, подтверждающие его подлинность. Например, это может быть сертификат официального представителя или авторизованного продавца либо договор о поставке. Проверка документов занимает день, за ее статусом можно следить в личном кабинете продавца.

После проведения проверки на товаре появится отметка «оригинал». Покупатели, которые хотят быть уверены в подлинности вещей, теперь могут выбрать в поиске Маркета фильтр «оригинал» — и увидеть только одежду и обувь от продавцов, чьи товары успешно прошли дополнительную проверку на сервисе.

Появление отметки об оригинальности — это только один из этапов проверки товаров, которую проводит служба контроля качества маркетплейса. Проверка начинается, когда продавец регистрируется на площадке. Затем Маркет регулярно использует автоматические системы, которые могут сформировать гипотезу о подозрительности товара или продавца. Например, они среагируют, если цена брендовых кроссовок окажется подозрительно низкой. При подтверждении гипотезы сервис запускает углубленную проверку партнёра — делает контрольные закупки, а в самых сложных случаях взаимодействует с производителем товаров для определения подделок. Другой важный этап — реакция на сообщения от покупателей о качестве товара. Если клиент пожалуется на вещь с отметкой «оригинал», документы на этот товар будут переданы службе контроля на внеочередную перепроверку.