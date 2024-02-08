Больше всего денег москвичи потратили на смартфоны, одежду, бытовую технику и путевки

Сервис по поиску работы SuperJob сравнил траты и способы ведения личного бюджета в Москве и стране в целом. В опросах приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Самой дорогой покупкой 2023 г. 29% москвичей назвали смартфоны и гаджеты. 16% жителей столицы больше всего денег потратили на одежду и обувь. По 13% москвичей — на бытовую технику и путевки. В топ-3 самых дорогих покупок жителей России в целом также девайсы (28%), предметы гардероба (18%), бытовая техника и путешествия (по 12%). Москвичи чаще называли самой большой тратой за год оплату обучения. Жители России в целом в качестве самой дорогой покупки чаще упоминали товары для ремонта, мебель и авто. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Если рассматривать не конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего денег тратят на продукты питания (что, безусловно, ожидаемый результат). Расходы на еду назвали основными 77% москвичей и 71% россиян. На втором месте — коммунальные платежи (29% москвичей и 39% россиян). В топ-3 самых больших статей расходом в Москве входят одежда и обувь (16%). На третьем месте по России в целом — выплаты по кредитам и ипотеке (20%). Среди наиболее затратных статей личного бюджета москвичи чаще называли аренду жилья, медицину, общественный транспорт, обучение. В целом по стране же чаще считают, что больше всего денег уходит на содержание детей и бензин.

Личный финансовый учет ведут трое из четырех россиян: 57% примерно планируют бюджет, 18% придерживаются строгого учета доходов и расходов. 25% не ведут личный бюджет. Москвичи чаще ведут строгий учет (22%) или не ведут его вовсе (30%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 362

Время проведения: 12-23 января 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов в опросе по России, 1500 респондентов в опросе по Москве.