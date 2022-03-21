Магазины одежды и обуви смогут без комиссии торговать на «Яндекс маркете»

«Яндекс маркет» решил поддержать продавцов одежды и обуви: теперь они будут платить по символическому тарифу за торговлю на сервисе — 1 руб. за каждый проданный товар. Это действует для магазинов, которые запустят продажи на маркетплейсе с экспресс-доставкой из своих магазинов. Такая модель работы рассчитана на тех, кто торгует и в офлайне, и в онлайне: продавец принимает заказы на «Маркете», сам упаковывает товары у себя в магазине, передаёт курьерам, и они развозят их покупателям за 1–2 часа. Эта модель позволяет продавцам не только сэкономить на тарифах, но и увеличить продажи с помощью экспресс-доставки.

Принимать заказы на «Маркете» по новому тарифу смогут продавцы одежды и обуви, которые до конца апреля 2022 г. подключатся к модели FBS Express (Fulfillment by Seller Express — торговля с экспресс-доставкой из магазина или со склада продавца). По этой модели уже начинают работать бренды «Твое», «Каляев» и «Эконика» — скоро их товары можно будет заказать на маркетплейсе с экспресс-доставкой из фирменных магазинов.

Платить по новому тарифу магазин сможет два месяца после подключения к FBS Express. Дальше продавец будет рассчитываться с «Маркетом» по стандартному тарифу — в зависимости от стоимости принятого заказа в категории одежды и обуви.

«Маркет» доставляет заказы таким образом, чтобы покупатели получали их как можно быстрее. Например, если у продавца несколько магазинов в одном городе, то маркетплейс привезёт товары из ближайшей к пользователю торговой точки — и значит, потратит меньше времени на доставку.

На сервисе продолжают действовать и другие меры поддержки продавцов. Например, до конца июня поставка товаров на региональные склады «Маркета» с его транзитного склада в Подмосковье будет обходиться продавцам в 10 руб. за коробку или палету вместо стандартного тарифа — от 150 до 5 тыс. руб. Если магазин до 30 июня подключится к электронному документообороту «Маркета», то получит скидку 20% на годовое обслуживание у операторов ЭДО — СБИС и «Диадока». Ещё сервис снизил для продавцов стоимость хранения, обработки, доставки товаров весом от 15 до 25 кг и ввёл другие меры поддержки.