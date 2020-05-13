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Promwad научил ТВ-приставки находить в магазинах одежду из фильмов и видеороликов

ПО Софт Телеком ТВ и радио Техника

Белорусские разработчики создали приложение на базе нейросети, которое распознает и находит в онлайн-магазинах одежду из фильмов, музыкальных клипов и ТВ-программ. Операторы цифрового ТВ смогут монетизировать этот проект через реферальные программы магазинов.

Дизайн-центр электроники Promwad разработал приложение для пользователей цифрового ТВ, которое распознает предметы гардероба из видеопотока и мгновенно переходит в онлайн-магазин для совершения покупки.

На мировом рынке уже доступны приложения для распознавания предметов, однако их функциональность ограничена поиском по изображениям. При этом в большинстве стран мира наметились две закономерные тенденции, которые обострились в условиях самоизоляции из-за COVID-19: рост потребления видеоконтента и спад посещаемости офлайновых магазинов.

Новое приложение было анонсировано как B2B-решение для операторов цифрового ТВ и владельцев видеоконтента. Проект будет монетизироваться за счет повышения вовлеченности аудитории и получения прибыли по реферальным программам онлайн-магазинов.

Иван Кутень, совладелец и технический эксперт дизайн-центра электроники Promwad, сказал: «Мы внедрим свою разработку в ТВ-приставки на базе Android и стриминговые сервисы, поэтому она пока не появится в магазинах приложений. Сейчас ведем переговоры с несколькими телеком-операторами, которые хотят первыми в отрасли анонсировать это решение под своим брендом».

В приложении задействованы технологии компьютерного зрения, за качество подборки товаров отвечает нейросеть команды Oyper, которая в прошлом году была названа лучшим технологическим стартапом Европы на конкурсе в Барселоне.

Помимо приложения для ТВ-приставок была разработана мобильная версия для пользователей смартфонов и планшетов под управлением ОС Android. При поиске одежды обеспечена фильтрация по цене: если понравившаяся вещь на блогере или актере из фильма не вписывается в бюджет зрителя, приложение выведет альтернативные варианты в других ценовых сегментах.

В будущем разработчики планируют добавить в приложение возможность поиска и покупок других товаров из видеопотока – от элементов декора до бытовой техники.

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