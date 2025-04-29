Сервис «Авито» запустил «Мой гардероб» с умным помощником для поиска одежды своего размера

Сервис «Авито» запустил персонализированный поиск одежды и обуви на платформе. Теперь пользователям станет проще и удобнее искать вещи своего размера, любимых цветов и брендов среди 53 млн товаров. «Мой гардероб» запоминает запрос конкретного пользователя и благодаря модели машинного обучения формирует релевантную выдачу при каждом посещении «Авито» — нужно только один раз указать подходящие параметры. С начала 2025 г. функция работала в тестовом режиме, а в апреле стала доступна всем пользователям.

«Мой гардероб» упрощает путь пользователя к покупке товара до нескольких шагов. Нужно лишь перейти из раздела «Одежда, обувь и аксессуары» в «Мой гардероб» и с помощью фильтров сформировать запрос. Сперва — выбрать подходящую категорию: для женщин, мужчин, девочек или мальчиков, и далее — размерные параметры. Например, указать для блуз, маек и толстовок размер «М»; для джинсов, брюк или юбок — «L»; для кроссовок и туфель — 38. Далее «Гардероб» уточнит предпочтения по брендам, цветам и диапазону цены. Эти параметры необязательны для заполнения, но помогут формированию более точной выдачи.

Специально для «Моего гардероба» команда разработала и продолжает улучшать умную продуктовую модель: персонализированные сценарии поиска, алгоритмы автоматического применения фильтров и предиктивную настройку предпочтений. Модель анализирует, какие товары среди одежды и обуви пользователь ищет чаще всего, и предлагает сохранить эти значения для будущих поисков.

Также, чтобы улучшить качество поиска, перед запуском «Моего гардероба» команда платформы усовершенствовала размерную сетку, сделав ее универсальной.

«Как правило, производители используют разные числовые значения из-за различий в стандартах параметров фигур в разных странах, что может усложнить подбор подходящих вещей. Поэтому мы сделали единую систему размеров, которая учитывает эту особенность. Для продавцов мы разработали подсказки с подробной информацией о том, как измерить товар и корректно указать это в объявлении. Покупатель, в свою очередь, видит понятную расшифровку размерной сетки. Это помогает выбрать одежду и обувь под индивидуальные параметры, — сказала Алена Медведева, руководитель продуктового кластера Lifestyle&Home в «Авито». — Кроме того, платформа научилась определять состояние вещи, чтобы валидировать описание, которое указал продавец. Модель анализирует описание продавца и информацию, указанную при оформлении карточки товара, чтобы сформулировать максимально корректное объявление».

Согласно данным аналитиков, самыми популярными размерами, которые искали пользователи на «Авито» в «Моем гардеробе», уже стали «L» — для мужской одежды (35% — доля запросов) и «M» — для женской (28%). Чаще всего жители России искали обувь 42 размера для мужчин (25%) и 38 для женщин (26%).

Функция «Мой гардероб» работает в тестовом формате с начала 2025 г. За несколько месяцев работы сервиса уже полмиллиона пользователей воспользовались новыми фильтрами для поиска подходящей одежды и обуви и стали регулярно использовать «Мой гардероб».