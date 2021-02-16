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Статистика AliExpress: россияне стали в три раза чаще выбирать технологичную зимнюю одежду

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Эксперты площадки AliExpress Россия выяснили, что этой зимой российские пользователи в 3 раза чаще покупали хайтек-одежду с подогревом по сравнению с аналогичным промежутком 2019 года. В среднем пользователи готовы потратить на такие модели от 1,5 до 15 тысяч рублей. Аналитики связали рост спроса с более суровыми температурными условиями и интересом к techwear — технологичной и инновационной одежде.

Самые популярные товары категории — пуховики и жилеты с подогревом. Чаще всего россияне выбирают куртки от Xiaomi с зарядкой от внешнего аккумулятора. Кроме того, в два раза вырос оборот специальных грелок для одежды из углеродного волокна. Третья по популярности подкатегория товаров — куртки из материала на основе графена, который быстрее проводит тепло и лучше его сохраняет. Чаще всего технологичную теплую одежду заказывали в Москве, Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Владивостоке.

AliExpress Россия постоянно расширяет ассортимент товаров и предоставляет доступ к технологическим новинкам для всех покупателей. На площадке часто появляются технологические мировые премьеры, которые позже становятся трендами покупок. Многие бренды выбирают площадку для премьер своих товаров и старта продаж.

«Сейчас в России наблюдается резкий скачок интереса к умной одежде. Это объясняется тем, что страна стремительно начинает занимать уверенные позиции на мировом рынке современных технологий. Вещи-гаджеты перестали пугать неизвестностью, стали конкурировать по цене с обычными. Например, куртки с подогревом впервые стали настоящим хитом этой зимы. Огромное количество новостей, обзоров, тестов в сочетании с доступностью подогревает интерес к подобным вещам. В дальнейшем, благодаря развитию технологий и конкуренции, предложения на этом новом для нас рынке умных вещей будут только расти. В итоге мы быстро придем к тому, что “смарт-гардероб” станет привычным атрибутом нашей жизни», — рассказала Наталия Шатрова, выпускающий редактор Hi-Tech Mail.ru.

Кроме того, эксперты отметили рост продаж стелек с подогревом с зарядкой через USB. Так, общий оборот популярных моделей таких товаров вырос зимой 2021 года в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам аналитиков, россияне чаще всего выбирают ортопедические стельки с возможностью дистанционного контроля температуры. Пользователи в среднем готовы потратить на такие товары от 350 до 2500 рублей.

Популярностью продолжают пользоваться и хлопковые носки с подогревом от внешнего аккумулятора для зимних видов спорта. Количество продаж таких товаров второй год остается на прежнем уровне. Средняя цена носков с подогревом — от 400 до 1000 рублей.

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