Мишустин расширил список российского ПО, обязательного для предустановки на ПК и смартфоны

Правительство России утвердило перечень программного обеспечения, обязательного для предустановки на компьютерную и мобильную технику в 2024 г. В него теперь входят 40 наименований. В качестве поисковой системы, используемой по умолчанию, утверждена поисковая система «Яндекса».



Новый перечень

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень программного обеспечения, обязательного для предустановки на компьютерную и мобильную технику в 2024 г. Страной происхождения ПО должна быть Россия или другие государства — члены Евразийского экономического союза. Документ вступает в силу с 1 января 2024 г.

«В новый список помимо программ, обязательных для предустановки в этом году, добавлены несколько видеосервисов. При этом владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Правительства.

Программное обеспечение будет обязательно для установки на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления. В обновленный перечень вошли 40 наименований.

Что добавили

В новый перечень включили онлайн-кинотеатры Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор», «Дом.ru мovix», как сообщает ТАСС. В списке на 2023 г. в разделе, посвященном смарт-ТВ, указаны 13 видеосервисов и приложений, на 2024 г. —19.

Разделы, касающиеся предустановки программ на смартфоны, планшеты и ПК, в версии для 2024 г. почти не изменились по сравнению с действующими в 2023 г., только вместо «Новости Mail.ru» в качестве новостного агрегатора указан «Дзен», а Rutube поменяли на OK Live.

Фото: mos.ru В новый перечень российского ПО , утвержденный Мишустиным для обязательной предустановки на компьютеры и смартфоны, вошло 40 наименований

В качестве поисковой системы, используемой по умолчанию, утверждена поисковая система «Яндекса», пишет «Российская газета».

Пополнение списка

В первой версии список вышел в январе 2021 г. и состоял из 28 наименований: 16 программ для смартфонов и планшетов, 11 для смарт-ТВ, одна для компьютеров. Предполагалось, что в нем будут утилиты и для смарт-часов, но в итоге власти отказались от этой идеи.

CNews следил за пополнением перечня обязательных к предустановке программ. В августе 2021 г. в него вошло OK Video для смарт-ТВ, позволяющее смотреть видеоролики из соцсети «Одноклассники». В сентябре 2022 г. власти решили добавить еще четыре программы – онлайн-магазин, аудиоплеер, сервис видеоконференций и ПО для чтения электронных книг. Нововведение должно было вступить в силу 1 марта 2022 г., но помешали новые геополитические события. В итоге версия перечня, принятая в августе 2022 г., состояла из 32 пунктов.

Закон об обязательной предустановке

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 г. О нем писал CNews. Текст самого закона состоит лишь из общих формулировок – в нем не указано, какие именно устройства подпадают под его действие, и какие именно приложения производитель обязан устанавливать. Эта информация появляется в дополнительных подзаконных актах, которые выпускает Правительство России.

Отбор для включения конкретных приложений в перечень ведет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей (за исключением отдельных классов программ). В список входят сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего Офиса», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и др.

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