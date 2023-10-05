Продажи ноутбуков в России выросли и обогнали показатели 2021 года

Продажи ноутбуков выросли в III квартале 2023 г. на 16% по сравнению с прошлым годом. Наибольшую долю от продаж занимает Apple. Импортные бренды показывают рост после серьезного падения в 2022 г. и в начале 2023 г.



Рост продаж

Продажи ноутбуков выросли в III квартале 2023 г. на 16% по сравнению с прошлым годом по данным «Авито». Новые модели россияне покупали на платформе почти на 60% чаще, чем в прошлом году. Продажи б/у устройств выросли на 11%. Самые популярные бренды — Apple, ASUS, Lenovo, Xiaomi, HP и DELL. Наибольшую долю от продаж занимает Apple — макбуки стали чаще покупать на 30% за год.

Самый активный рост продаж демонстрирует бренд Xiaomi — на 50% год к году. Также востребованы лэптопы DELL — продажи увеличились на 22%. В топ-5 по динамике продаж также входят Lenovo и ASUS. Обновляют технику и любители компьютерных игр. Продажи в этой категории увеличились на 33%. Среди геймеров наиболее популярными брендами стали ASUS и Lenovo, в линейке которых присутствуют модели, подходящие не только для учебы, но и для игр.

Тренд поменялся

Противоположную тенденцию показывал I квартал 2023 г. По его итогам продажи ноутбуков в целом сократились на 20% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., как писал CNews.

Фото: Freepik Продажи ноутбуков выросли в III квартале 2023 г. и обогнали показатели 2022 г. на 16-20%

В апреле 2023 г. лидеры теперешнего роста HP, Acer, Asus, Dell и Apple согласно статистике Holodilnik.ru показывали падение продаж за год на 74%, 62%, 67%, 75% и 34% соответственно. Все эти компании еще в 2022 г. изъявили свое нежелание продолжать бизнес в России, тогда продажи ноутбуков и начали свое падение. Например, в III квартале 2022 г. рынок рухнул аж на 55% год к году.

Теперь же, как сказали «Российской газете» в «М.Видео-Эльдорадо», спрос на ноутбуки достиг максимума за 2023 г., оказался почти на 20% выше показателей 2022 г, а также превысил почти на 5% результаты 2021 г. Издание спросило экспертов о причинах такого разворота в динамике. Они уверены, что рост спроса на ноутбуки и прочую электронику обусловлен более фундаментальными причинами, чем сезон подготовки к началу нового учебного года.

Среди других причин называли ожидание скачка цен на фоне укрепление курса доллара США по отношению к рублю; сообщения о возможности снижения порога беспошлинного ввоза товаров с 1 тыс. до 200 евро; рост оборонного заказа, увеличившего покупательную способность в регионах.

У импортозамещения еще есть шансы

Когда в первой половине 2023 г. продажи ушедших из России западных вендоров рушились, это вынудило россиян начать поддерживать отечественных и китайских производителей. Интерес к ноутбукам отечественного производства показывал позитивную динамику.

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Эксперты «М.Видео-Эльдорадо отмечали в апреле 2023 г. расширение ассортимента ПК от российских компаний и доступность их цен: «Растет выбор ноутбуков в базовом сегменте, до 25 тыс. руб., с конца прошлого года (2022 г. – прим. CNews) появились решения в среднем сегменте – 25-50 тыс. руб. Положительное влияние оказывает также широкая доступность и представленность устройств. На данный момент в магазинах и онлайн-площадках представлено порядка 40 моделей от российских компаний, включая Irbis, F+, Prestigio».

Доля российских компаний в продажах ПК в I квартале 2023 г. увеличилась почти вдвое по данным ритейлера, «но остается еще достаточно небольшой».