Четверо из десяти россиян, работающих на удаленке, скорее уволятся, чем выйдут в офис

Сотрудников на удаленке или работающих по гибридному графику все меньше. Трудятся дистанционно чаще всего те, для кого это критически важно — 4 из 10 таких работников предпочтут уволиться, если их компания откажется от удаленки. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 россиян, работающих на условиях полной или частичной удаленки.

Если работодатель решит, что его сотрудники должны перейти с удаленки или гибридного графика на работу в офисе, значительная часть из них уволится из компании (40%). 37% подчинятся приказу. Еще 23% затруднились с однозначным решением: «Буду обговаривать условия возвращения в офис». Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Больше всего готовых расстаться с работодателем, но не с удаленкой, среди тех, кто трудится в режиме хоум-офиса всю неделю (64%).

Сотрудники на гибридном графике же более лояльны компании: каждый второй из них без проблем вернется работать на территории работодателя (49%).

Среди женщин больше тех, кто однозначно откажется работать в офисе и предпочтет уволиться (53% против 31% среди мужчин): «У меня двое маленьких детей. Единственная возможность работать — удаленка».

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 331

Время проведения: 14-20 июля 2023 г.

Заказчик: «Российская газета»

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее на компанию удаленно или по гибридному графику

Размер выборки: 1600 респондентов.