Samsung готовит полностью прозрачный смартфон

Смотреть под ноги… сквозь смартфон

Компания Samsung Electronics запатентовала технологию создания прозрачного дисплея, на базе которой становится возможен выпуск полностью прозрачной электроники – такой как смартфоны, телевизоры, мониторы, ноутбуки, игровые консоли, камеры и другая бытовая электроника.

Патент, зарегистрированный 27 августа 2020 г. в агентстве по патентам и товарным знакам при Министерстве торговли США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) и во всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Office, WIPO), описывает разработанную в Samsung технологию производства ЖК-дисплеев на базе органических светодиодов (organic light-emitting diode, OLED).

Помимо значительно меньшего энергопотребления, более высокой яркости и меньшему времени отклика нежели у традиционных ЖК-дисплеев, новый OLED-экран также интересен полностью прозрачной дисплейной панелью, которая в состоянии отображать контент, но в то же время позволяет видеть насквозь.

Согласно данным описания патентной заявки, новая технология производства прозрачных экраном может использоваться для выпуска как плоских, так и гибких дисплеев, которые можно сгибать, складывать или сворачивать.

Стоит ли овчинка выделки?

Несмотря на футуристичность концепции, патент описывает не саму идею прозрачного дисплея, но вполне законченную технологию с мельчайшими техническими подробностями о каждом из слоев экрана и компонентах, необходимых для достижения эффекта прозрачности. В дополнение, смартфон с таким дисплеем также может получить функцию включения и выключения режима прозрачности.

Рисунок прозрачного смартфона из патента Samsung

Сотрудники голландского портала LetsGoDigital в содружестве с дизайнером Джузеппе Спинелли (Giuseppe Spinelli, или Snoreyn) воспользовались схематическими рисунками, приведенными в описании патента, для создания серии реалистичных 3D-рендеров прототипа такого смартфона с узкими кромками и большой диагональю.

Художественный рендер прототипа прозрачного смартфона Samsung

Многочисленные компоненты самого смартфона – такие как аккумулятор, печатная плата, камера и другие, вряд ли удастся также сделать прозрачными, поэтому идея по выпуску смартфонов с экраном, прозрачным по всей плоскости, вряд ли звучит практично.

Так может выглядеть прозрачный смартфон Samsung

Тем не менее, в описании патента Samsung отмечено, что технология позволяет сделать прозрачной только часть экрана. Помимо «вау-эффекта», прозрачный дисплей мог бы пригодиться, например, для внедрения двустороннего сенсорного управления гаджетами.

Претендентов много, прецедентов пока нет

Ранее CNews неоднократно рассказывал о различных разработках в области прозрачных дисплеев, однако до недавнего времени речь шла не о смартфонах, а об экранах, ориентированных на применение преимущественно в настольных дисплеях, телевизорах или визуальных средствах наружной рекламы (Digital Signale). Так, например, та же Samsung не первый год выпускает различные модели прозрачных дисплеев для сектора B2B.

Еще в начале 2017 г. японская Panasonic объявила о начале продаж прозрачных экранов, которые внешне почти не отличаются от обычного оконного стекла, и потому могут монтироваться в витрины и стеклянные перегородки магазинов, торговых центров, госучреждений, гостиниц, аэропортов и музеев. При переводе в режим показа стекло демонстрирует высококонтрастное изображение цифрового качества — рекламные ролики или визуальную информацию.

В середине 2017 г. CNews рассказал о гибком прозрачном дисплее с разрешением Ultra HD и диагональю 77 дюймов, созданном в LG Electronics по заказу корейского правительства. Прозрачность дисплея уже в то время достигала 40%, экран можно было гнуть на 80 градусов – то есть, его можно было скатать в рулон диаметром 8 см. Дисплей был ориентирован для и использования в качестве вывесок, интеллектуальных столов, дисплеев для автомобилей, приложений дополненной реальности и других продуктов. В России прозрачные дисплеи LG Transparent OLED были представлены в начале 2020 г.

77-дюймовый гибкий прозрачный дисплей LG можно использовать в гардеробной

В середине августа 2020 г. CNews писал о том, что собственный интерьерный телевизор Mi TV LUX Transparent Edition с практически полностью прозрачным OLED-экраном толщиной 6 мм представила компания Xiaomi. В отличие от множества более ранних анонсов подобных прозрачных телевизоров от других компаний, Mi TV LUX Transparent Edition стал первым прозрачным ТВ, добравшимся до розницы: с 16 августа его можно приобрести в Китае примерно за 50 тыс. юаней (порядка $7300).

Телевизор Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition

Помимо прозрачного телевизора, Xiaomi также озвучила планы по выпуску прозрачной версии своего флагманского смартфона – Xiaomi Mi 10 Ultra Transparent Editions. Тем не менее, в отличие от запатентованной технологии Samsung, смартфон Xiaomi будет прозрачным лишь с тыльной стороны, что позволит пользователю разглядывать компоненты внутри устройства, однако не позволить видеть сквозь телефон.