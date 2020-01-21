LG представила прозрачный дисплей Transparent OLED в России

LG Electronics (LG) представила на российском рынке прозрачный дисплей LG Transparent OLED.

Прозрачный дисплей LG Transparent OLED поможет реализовать уникальные проекты и сможет привлечь внимание надолго, независимо от сферы применения – магазины, музеи, диспетчерские, и т.д. Прозрачный OLED от LG позволит раскрыть креативность и воплотить в жизнь сюжеты из фантастических фильмов. Отличительная особенность OLED-технологии в том, что каждый пиксель подсвечивается самостоятельно – это позволяет достигать эффекта дополненной реальности без использования дополнительного оборудования, а также получать впечатляющее изображение с яркими и насыщенными цветами. За дисплеем можно разместить любой объект, и с помощью контента рассказать его историю, а коэффициент прозрачности до 38% позволит сделать это наиболее эффективно. Кроме того, прозрачный OLED-экран может объединяться в видеостену из нескольких дисплеев. Такое решение позволит трансформировать любое пространство, особенно когда взаимодействие с потребителем имеет большое значение, например, в автосалонах. Кроме того, закаленное стекло обеспечивает дополнительную надежность продукту.

Президент LG Electronics в России и странах СНГ Иль Хван Ли сказал: «Компания LG стремится представлять на российском рынке инновационные В2В продукты, которые позволят сделать пространство не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Предлагая принципиально новые форматы дисплейных решений, LG расширяет возможности своих партнеров в возможностях дисплейных решений».