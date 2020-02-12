LG представил бортовую P-OLED-систему в новом Cadillac Escalade

Представленная недавно модель Cadillac Escalade 2021 г. оснащена технологией P-OLED компании LG. Изогнутый OLED-дисплей, по данным компании, впервые используется при серийном производстве автомобилей.

Дисплей P-OLED – центральный элемент дизайна культового внедорожника Cadillac. Это первый автомобиль, где представлена разработка компании LG P-OLED Digital Cockpit Solution – цифровое место водителя. 38-дюймовый дисплей состоит из трех отдельных P-OLED панелей, самая большая – с диагональю 16,9 дюйма. Три изогнутых экрана образуют приборную панель, где отображается основная информация, связанная с автомобилем. Интегрированная интеллектуальная информационная панель выступает в качестве информационно-развлекательного дисплея для аудио-, видеоконтента и навигации.

Усовершенствованная система Escalade включает в себя навигацию с элементами дополненной реальности и систему ночного видения – управление осуществляется через программное обеспечение, разработанное LG. Оно соответствует требованиям безопасности автомобиля (ASIL) а также международному стандарту ISO с точки зрения функциональной безопасности.

По данным исследовательской компании IHS Markit, ожидается, что мировой рынок автомобильных дисплеев, вырастет с $7,8 млрд в прошлом году до $10,5 млрд к 2023 г. Широкий угол обзора, гибкость экрана и четкость графики делают P-OLED дисплей еще более интуитивно понятным для водителя. Высокая степень гибкости и тонкость – характеристики, которые привлекают производителей автомобилей премиум-класса. Они, в свою очередь, стремятся предложить своим потребителям самые свежие инновационные решения.

Cadillac Escalade 2021 г. оснащен технологией P-OLED компании LG

«Запуск технологии с таким легендарным брендом, как Cadillac, – это не просто честь, но и свидетельство того, что наши автомобильные решения являются одними из лучших в отрасли», – сказал Ким Чжин Ен, президент LG Vehicle Component Solutions. – Многолетние знания и опыт, накопленные компанией LG, позволили нам стать мировым лидером в области производства OLED-телевизоров и помогут в дальнейшем постоянно улучшать решения для автомобильной отрасли, работать над их качеством».