LG готовит в России массовый отзыв своих смарт-ТВ из-за опасного дефекта

LG собирается отозвать для ремонта более 4000 своих смарт-ТВ с экранами OLED. Под программу попадают 14 моделей телевизоров, выпущенных в период с 2016 по 2019 гг. – их платы питания склонны к перегреву, что может привести к выходу телевизора из строя. Ремонт будет осуществлен за счет компании – для потребителей он будет бесплатным.

«Горячие» телевизоры LG

Компания LG собирается провести массовый отзыв своих OLED-телевизоров на территории России, выпущенных в период с 2016 по 2019 гг. включительно. Об этом сообщил Росстандарт – на его сайте указано, что программа затрагивает только модели с экранами на базе OLED-панелей.

Всего под отзыв подпадают 4009 телевизоров: смарт-ТВ с OLED-экранами, различающиеся, помимо годов производства, диагональю. Всего в списке числится 13 моделей с дисплеями на 65 и 75 дюймов – по три образца 2016, 2018 и 2019 гг. и пять – 2017 г.

В описании дефекта сказано, что в некоторых телевизорах LG 2016 и 2017 гг. были отмечены случаи перегрева, становившиеся причиной повреждения не только платы питания но и задней крышки корпуса.

LG OLED77C9, один из 13 телевизоров, подлежащих ремонту

По утверждению LG, в России пока не было зафиксировано ни одной подобной жалобы от пользователей, но она приняла решение все равно провести отзывную кампанию и включить в нее даже те модели, в которых дефект пока не проявлялся.

Как будет осуществляться ремонт

По данным LG, в рамках новой отзывной кампании специалисты не будут осуществлять ремонт уже установленных в OLED-телевизоры компании платы питания. Вместо этого они просто заменят их на новые, заведомо исправные. Что именно может вызывать перегрев старых плат, компания не сообщает, но уточняет, что обнаруженный дефект не провоцирует распространение пламени или огня за пределы телевизора. На сайте компании также сказано, что «платы блоков питания содержат элементы, снижающие шумы электрического тока цепей внутри платы блока питания».

Список моделей OLED-ТВ LG для отзыва

Год производства Модель 2 016 OLED65E6, OLED65G6, OLED77G6 2 017 OLED65C7, OLED65E7, OLED65G7, OLED65W7, OLED77G7 2 018 OLED65W8, OLED77C8, OLED77W8 2 019 OLED65W9, OLED77C9, OLED77W9

Источник: LG

Пользователей, чьи телевизоры включены в программу отзыва, будут оповещены об этом всплывающим окном на экране ТВ при подключении к интернету. Также можно самостоятельно узнать модель телевизора и сравнить его с перечнем моделей на отзыв – выяснить номер можно в инструкции к ТВ, или же его можно найти на наклейке на задней крышке телевизора.

Номер модели на задней панели смарт-ТВ LG

Еще один способ – нужно зайти на телевизоре в меню настроек, затем выбрать вкладку «Общие» и перейти в пункт «Сведения о телевизоре». После этого потребуется связаться со службой клиентской поддержки LG, чтобы подать заявку на участие в отзывной кампании.

Ремонт, по информации Росстандарта, будет осуществляться на бесплатной основе – все расходы LG возьмет на себя. Но компания не уточняет, где именно будет осуществляться замена платы питания – в сервисном центре LG или же непосредственно на дому у пользователя.

Узнать модель ТВ можно прямо в его меню

Помимо этого, LG не раскрывает сроки проведения отзывной кампании и не сообщает, как быть пользователям, купившим телевизор со склонной к перегреву платой питания, если в его населенном пункте нет сервисного центра по LG.

Судьба «серых» телевизоров LG

LG и Росстандарт не уточняют, будут ли участвовать в отзывной программе так называемые «серые» телевизоры этой марки – ТВ, приобретенные потребителями за границей в частном порядке и конкретно для себя. В эту категорию также попадают и телевизоры, массово ввезенные в страну продавцами без предварительного получения необходимых разрешительных документов.

Такая схема покупки техники, не только телевизоров, распространена в России, поскольку она позволяет приобрести то или иное устройство значительно дешевле, нежели в официальной российской рознице. В итоге в России может находиться некоторое число «серых» телевизоров из списка на отзыв, и неясно, подлежат они ремонту или все же нет.

Между тем, LG известна своим отрицательным отношением к ввозу ее ТВ в Россию по «серым» схемам. Еще в октябре 2020 г. стало известно о планах компании заблокировать смарт-функции на своих умных телевизорах, приехавших в Россию по неофициальным каналам.

На тот момент LG не раскрывала точный график обновления конкретных моделей телевизоров – известно было лишь, что распространение «опасного» апдейта она планировала начать 16 ноября 2020 г. В то же время на сайте LG сказано, что этот график «может быть изменен в зависимости от обстоятельств компании, а сведения об обновлении могут отличаться в зависимости от модели и страны».

В этом плане LG поступила ровно так же, как и другая корейская компания – Samsung. Она начала блокировать смарт-функции на своих «серых» телевизорах в России еще в конце января 2020 г., что вылилось в поток жалоб со стороны потребителей. На них она отреагировала официальным заявлением, опубликованным на сайте ее российского представительства 6 февраля 2020 г. В нем сказано, что «блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой)».