LG начала продажи сворачивающихся телевизоров LG Signature OLED R. Фото

LG Electronics (LG) объявила о начале продаж первого в мире сворачивающегося телевизора LG Signature OLED R на ключевых рынках по всему миру, в том числе и в России.

65-дюймовый гибкий OLED-дисплей телевизора создан из одного листа стекла и оснащен самоподсвечивающимися пикселями и самоуправляемым затемнением, чтобы обеспечить качество изображения поразительной глубины и яркости. В отличие от других телевизоров, которые занимают визуальное пространство в помещении даже в выключенном состоянии, сворачивающийся экран предлагает свободу от такого ограничения: исчезает, когда не используется, для достижения идеальной пространственной и визуальной гармонии в любом интерьере. Посетители сайта могут уже сейчас виртуально ознакомиться с технологическими инновациями, которые позволяют использовать три различных режима просмотра: полноэкранный, линейный и без экрана.

Каждый сворачивающийся телевизор изготавливается на заказ на заводе LG в Южной Корее.

Телевизор LG Signature OLED R с экраном в свернутом состоянии

LG Signature OLED R имеет сертификаты TÜV Rheinland и Underwriters Laboratories, которые удостоверяют факт того, что панели соответствуют низкому уровню излучения синего цвета.