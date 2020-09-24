Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Игровая модель монитора LG UltraGear на 27 дюймов с 4К разрешением доступна российским покупателям

Техника
, Текст: Эльяс Касми

На российский рынок поступила долгожданная модель игрового монитора UltraGear 27GN950 от компании LG Electronics (LG). Она получила впечатляющие технические характеристики, востребованные на рынке геймерского оборудования и может претендовать на лидерские позиции в сегменте премиальных мониторов.

Новый монитор LG UltraGear обеспечивает высокую яркость и четкость передачи изображения благодаря разрешению 4K. Именно сочетание скорости с высоким разрешением, а также возможности отображения цветового пространства DCI-P3 создает для геймеров «эффект погружения», к которому они так стремятся. А благодаря технологии потокового сжатия VESA (DSC) монитор может обеспечить безупречное изображение в формате 4K UHD в 10-битном цвете с частотой обновления 144 Гц при подключении всего через один кабель DisplayPort. Модель поддерживает функцию аппаратной калибровки, что дает возможность максимально точной цветопередачи с использованием собственной технологии компании — Nano IPS. Кроме того, продукт получил сертификат VESA DisplayHDR 600, который является знаком качества, подтверждающим высокую точность цветопередачи, динамический контраст, высокую яркость и наличие широкой цветовой гаммы.

27gn95020.jpg

LG UltraGear 27GN950

27-дюймовый монитор UltraGear это первый 4K IPS игровой дисплей от LG с откликом в 1-миллисекунду и технологией Gray-to-Gray (GTG). Благодаря использованию IPS вместо TN-панелей, мониторы LG UltraGear обеспечивают высокую скорость без ущерба качеству изображения. Совместимая с NVIDIA G-SYNC и имеющая поддержку HDR, модель UltraGear предлагает улучшенное качество изображения с плавными движениями — это делает игровой процесс невероятно реалистичным и еще более незабываемым. Более того, эти игровые технологии безупречно сочетаются с VESA DSC, чтобы обеспечить невероятную скорость и четкость изображения.

Другие материалы рубрики

Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото

Apple наконец-то сделала кабель для iPhone, который не будет ломаться. Фото

Samsung начала продавать в России 8К-телевизоры по цене автомобиля

Российских чиновников оставят без защищенных смартфонов на отечественной ОС. Их отдадут учителям

Популярные каналы в TikTok рекламируют приложения, выманивающие деньги

Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Что такое личные данные и почему все боятся их потерять?

Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта

Техноблог

SSD-накопители – какие они бывают?

Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи
Показать еще
Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра