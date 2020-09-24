Игровая модель монитора LG UltraGear на 27 дюймов с 4К разрешением доступна российским покупателям

На российский рынок поступила долгожданная модель игрового монитора UltraGear 27GN950 от компании LG Electronics (LG). Она получила впечатляющие технические характеристики, востребованные на рынке геймерского оборудования и может претендовать на лидерские позиции в сегменте премиальных мониторов.

Новый монитор LG UltraGear обеспечивает высокую яркость и четкость передачи изображения благодаря разрешению 4K. Именно сочетание скорости с высоким разрешением, а также возможности отображения цветового пространства DCI-P3 создает для геймеров «эффект погружения», к которому они так стремятся. А благодаря технологии потокового сжатия VESA (DSC) монитор может обеспечить безупречное изображение в формате 4K UHD в 10-битном цвете с частотой обновления 144 Гц при подключении всего через один кабель DisplayPort. Модель поддерживает функцию аппаратной калибровки, что дает возможность максимально точной цветопередачи с использованием собственной технологии компании — Nano IPS. Кроме того, продукт получил сертификат VESA DisplayHDR 600, который является знаком качества, подтверждающим высокую точность цветопередачи, динамический контраст, высокую яркость и наличие широкой цветовой гаммы.

LG UltraGear 27GN950

27-дюймовый монитор UltraGear это первый 4K IPS игровой дисплей от LG с откликом в 1-миллисекунду и технологией Gray-to-Gray (GTG). Благодаря использованию IPS вместо TN-панелей, мониторы LG UltraGear обеспечивают высокую скорость без ущерба качеству изображения. Совместимая с NVIDIA G-SYNC и имеющая поддержку HDR, модель UltraGear предлагает улучшенное качество изображения с плавными движениями — это делает игровой процесс невероятно реалистичным и еще более незабываемым. Более того, эти игровые технологии безупречно сочетаются с VESA DSC, чтобы обеспечить невероятную скорость и четкость изображения.