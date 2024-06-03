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Веб-интегратор «Факт» запустил мобильное приложение для маркетплейса ПАО «ММК»

Веб-интегратор «Факт» совместно с ООО «Торговый дом ММК» разработал мобильное приложение для маркетплейса группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»). Об этом CNews сообщили представители «Факт».

В 2021 г. был запущен корпоративный маркетплейс ММК для прямых продаж клиентам. Особое внимание было уделено личному кабинету пользователя. При регистрации клиенты могут выбрать статус физического или юридического лица. Именно разделение розничных и оптовых продаж и наличие В2С-кабинета на маркетплейсе ММК отличает этот ресурс от других, представленных на рынке. На начало 2024 г. через торговую площадку было реализовано более 100 тыс. тонн продукции, а число зарегистрированных пользователей постоянно увеличивается. Внедрение мобильного приложения стало логичным продолжением развития электронной коммерции для ООО «Торговый дом ММК».

Мобильное приложение, разработанное в прошлом году веб-интегратором «Факт» для группы компаний ПАО «ММК», предоставляет клиентам удобный доступ к полному функционалу Маркетплейс компании. Оно обеспечивает: каталог продукции с интуитивным поиском и фильтрацией; персонализированный личный кабинет с историей заказов и гибким выбором способов оплаты; оформление заказов в несколько кликов; интеграцию с внутренними системами группы компаний ПАО «ММК» для бесшовного взаимодействия.

«Запуск мобильного приложения — важный этап развития нашей электронной коммерции. Мы стремимся сделать взаимодействие c покупателем максимально удобным и доступным в любое время и в любом месте. Мобильное приложение позволило нам сократить дистанцию до клиента, повысить вовлеченность постоянных покупателей и регулярность покупок», — сказал Григорий Щуров, директор ООО «Торговый дом ММК».

Мобильное приложение доступно для скачивания в App Store и RuStore. Оно разработано на кроссплатформенном фреймворке Flutter, что позволило сократить время и затраты на разработку.

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ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является предприятием черной металлургии Производственные мощности ПАО «ММК» позволяют выпускать до 12 млн тонн стали в год.

ООО «Торговый дом ММК» является уполномоченным поставщиком продукции ПАО «ММК» во всех регионах России.

Компания «Факт» специализируется на создании, сопровождении и развитии веб-систем и мобильных приложений для промышленности и ритейла. Кроме того, автоматизацией B2B-дистрибуции, заказной разработкой и внедрением корпоративных HRM-систем, CRM-систем. «Факт» является интегратором продуктов «1С-Битрикс» с подтвержденным enterprise статусом. Входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний России. Более 380 разработанных веб-систем для бизнеса и конечных потребителей.

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