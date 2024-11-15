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Консорциум big data и «СКБ Контур» подписали соглашение о сотрудничестве

Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» и ИT-разработчик «СКБ Контур» будут вместе продвигать использование отечественных разработок в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Соглашение предполагает также проведение совместных исследований, образовательных семинаров, конференций и других мероприятий для развития отечественной ИT-индустрии и укрепление технологического суверенитета нашей страны.

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Вячеслав Гойко, гендиректор Консорциума: «Подписав соглашение, консорциум заручился поддержкой одной из сильнейших ИT-компаний в России. Уверен, что опыт и экспертиза СКБ Контур позволят нашему сообществу реализовать новые важные проекты и укрепить технологический фундамент учреждений образования, госкомпаний и бизнеса».

Кирилл Синицын, директор Московского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «"Контур" поддерживает вузы, развивает образовательные проекты. Один из флагманских сервисов компании "Контур.Толк" позволяет организовать обучение в дистанционном и гибридном форматах. Больше 200 вузов и научных учреждений уже используют сервис. Команда проекта работает над расширением интерактивных инструментов, в числе которых транскрибация, удаленный доступ, онлайн-доски и совместный просмотр материалов».

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