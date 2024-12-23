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Какой будет ERP-система будущего?

Сбер разрабатывает собственное решение на замену SAP, ушедшего с российского рынка. На конференции CNews представители банка рассказали о том, какой будет ERP-система будущего и какие основные задачи ставятся при ее разработке.

Как отмечают эксперты Сбера, в новой ERP пользователю необходимо будет работать только с отклонениями. 95-99% работы системы пройдет без непосредственного участия сотрудников. Таким образом, главная задача новой ERP – это максимальная гиперавтоматизация. Оптимизация времени поможет эффективно использовать ресурсы человека там, где без них не обойтись.

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Цифровизация

Также одной из своих основных целей разработчики ставят полное распознавание договоров. Благодаря умным виртуальным помощникам и консультантам сотрудники смогут получить и подписать справку самостоятельно, без дополнительного привлечения к процессу бухгалтера.

Завершающим барьером в системе станет обнаружение, которое задействуют на каждом этапе. Оно покажет пользователю, где присутствуют отклонения и необходимо его подключение к процессу.

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